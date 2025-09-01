¿Por qué Cardi B está en un insólito juicio? La rapera enfrenta millonaria demanda por agresión

La rapera Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, se encuentra en medio de un proceso judicial que ha captado la atención mediática en Estados Unidos. La artista ganadora de un Grammy testificó en varias ocasiones en un tribunal del condado de Los Ángeles en el marco de la demanda civil interpuesta en 2020 por Emani Ellis, una exguardia de seguridad que la acusa de agresión. El caso se remonta a 2018, cuando, según Ellis, la intérprete de Bodak Yellow la insultó, escupió y arañó con sus uñas en una clínica de Beverly Hills, mientras se encontraba embarazada de su primer hijo.

Ellis sostiene que el incidente le dejó un corte en el rostro y secuelas emocionales como ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático. Por estos daños, reclama 24 millones de dólares a la cantante estadounidense. Por su parte, Cardi B dice ser inocente, negó haber agredido físicamente a Ellis y aseguró que el altercado fue solamente verbal, provocado porque la agente de seguridad, la cual no estaba vinculada al equipo de escoltas de la cantante, estaba grabándola sin su consentimiento durante una cita médica privada. “Le dije ‘¿Por qué me estás grabando? ¿No se supone que eres de seguridad?’ (...) No la toqué. Literalmente nos gritamos la una a la otra”, declaró la rapera de 32 años. Cardi relató que, al estar embarazada en ese momento, se sintió “muy incapacitada” frente a la situación: “Estoy embarazada. Esta chica está a punto de darme una paliza”.