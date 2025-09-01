x

¿Por qué Cardi B está en un insólito juicio? La rapera enfrenta millonaria demanda por agresión

Una ex guardia de seguridad le reclamó a Cardi B 24 millones de dólares por presunta agresión. La rapera estadounidense sostuvo que la pelea entre ambas fue verbal y afirmó ser inocente.

    Cardi B durante su mediático juicio a finales de agosto de 2025 por la supuesta agresión a una guardia de seguridad en 2018. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
01 de septiembre de 2025
bookmark

La rapera Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, se encuentra en medio de un proceso judicial que ha captado la atención mediática en Estados Unidos.

La artista ganadora de un Grammy testificó en varias ocasiones en un tribunal del condado de Los Ángeles en el marco de la demanda civil interpuesta en 2020 por Emani Ellis, una exguardia de seguridad que la acusa de agresión.

El caso se remonta a 2018, cuando, según Ellis, la intérprete de Bodak Yellow la insultó, escupió y arañó con sus uñas en una clínica de Beverly Hills, mientras se encontraba embarazada de su primer hijo.

Ellis sostiene que el incidente le dejó un corte en el rostro y secuelas emocionales como ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático. Por estos daños, reclama 24 millones de dólares a la cantante estadounidense.

Por su parte, Cardi B dice ser inocente, negó haber agredido físicamente a Ellis y aseguró que el altercado fue solamente verbal, provocado porque la agente de seguridad, la cual no estaba vinculada al equipo de escoltas de la cantante, estaba grabándola sin su consentimiento durante una cita médica privada.

Le dije ‘¿Por qué me estás grabando? ¿No se supone que eres de seguridad?’ (...) No la toqué. Literalmente nos gritamos la una a la otra”, declaró la rapera de 32 años.

Cardi relató que, al estar embarazada en ese momento, se sintió “muy incapacitada” frente a la situación: “Estoy embarazada. Esta chica está a punto de darme una paliza”.

Agregó que “en ese momento, cuando estás embarazada, me siento muy incapacitada. ¿Quieres que te diga cosas que no puedo hacer?”.

Incluso describió a Ellis como alguien físicamente más robusta que ella. “Simplemente parece como si pudiera proteger un edificio... Ella simplemente se ve más desarrollada que yo”, dijo Cardi B al abogado de la exagente de seguridad.

Las particulares reacciones y respuestas de la cantante se han vuelto virales en redes sociales.

Por su parte, Ellis insiste en que la cantante la habría amenazado diciéndole: “Te voy a patear el trasero, voy a hacer que te despidan, por eso trabajas en seguridad”, y aseguró que las heridas físicas y psicológicas derivadas del enfrentamiento le generaron una pérdida de ingresos.

Lea más: Quién es Ed Gein, el asesino que protagonizará la nueva temporada de la serie de Netflix, Monstruos

El caso se suma a la lista de procesos legales en los que Cardi B ha estado implicada en los últimos años. En 2018 fue señalada por su participación en una pelea en un club nocturno de Nueva York y, tras declararse culpable en 2022, recibió una sentencia que incluyó servicio comunitario.

Más recientemente, en 2023, fue demandada después de arrojarle un micrófono a una fanática durante un concierto en Las Vegas, luego de que esta le lanzara una bebida en pleno show.

