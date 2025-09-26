x

Conmoción en Jamaica por la repentina muerte de Tyra Spaulding, exconcursante de Miss Universo: autoridades investigan el caso

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de la exreina de belleza de Jamaica, Tyra Spaulding, de 26 años de edad.

  • La organización de Miss Universo Jamaica lamentó la muerte de la exreina Tyra Spaulding. FOTO: Tomada de redes sociales
    La organización de Miss Universo Jamaica lamentó la muerte de la exreina Tyra Spaulding. FOTO: Tomada de redes sociales
Colprensa
hace 13 horas
bookmark

La modelo Tyra Spaulding, de 26 años, quien fue candidata en el certamen de Miss Universo Jamaica 2023, fue hallada muerta en su residencia en Kingston, capital de la isla caribeña.

Las autoridades locales investigan su fallecimiento como un posible asesinato, lo que ha causado conmoción en la isla y en la comunidad internacional.

Lea más: El millonario proyecto de Robert De Niro: abrirá un resort de lujo en exclusiva playa de la princesa Diana en el Caribe

Según el reporte policial, el cuerpo de Spaulding fue encontrado la noche del martes 23 de septiembre, colgando del marco de una puerta con una cortina rosa alrededor de su cuello. Aunque en un principio se planteó la hipótesis de suicidio, las primeras indagaciones apuntan a que la modelo pudo haber sido víctima de homicidio.

Antes de su muerte había comentado en sus redes: “He llegado a la conclusión de que Dios no existe como pensamos, este mundo es demasiado malvado, la honestidad, la moral y la verdad no tienen cabida en la tierra”. La modelo, demás, fue una defensora de la prevención del suicidio.

La organización de Miss Universo Jamaica lamentó profundamente su muerte: “Tyra fue más que una concursante. Fue una mujer vibrante, inteligente e inspiradora para otras jóvenes, cuya gracia y espíritu tocaron muchas vidas”, señalaron en un comunicado firmado por la actual Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, junto con los directores Mark McDermoth y Karl Williams

Por su parte, Jordanne Lauren Levy, Miss Jamaica 2023, también expresó sus condolencias: “Mi corazón llora al conocer sobre la muerte de una de las participantes de la familia de Miss Universe Jamaica. Tendré a sus familiares en mis oraciones durante este tiempo tan difícil. Descansa en paz, Tyra”.

Además de su carrera en el modelaje, Spaulding se destacó como defensora de la salud mental y de la prevención del suicidio, una causa que promovió activamente entre jóvenes y comunidades de su país.

Puede leer: Mompox, Ciénaga y Lorica: tres joyas del Caribe colombiano declaradas Pueblos Patrimonio

Internacional
Miss Universo
