Murió Paulina Tamayo, ‘La Grande del Ecuador’, ícono de la música de la región

Ecuador despide a una de sus figuras más emblemáticas de la música popular. La cantante Paulina Tamayo, conocida como La Grande del Ecuador, murió este martes, según informaron sus redes sociales oficiales y las de su hijo, Willie Tamayo. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento.
“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina”, fue el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la artista.