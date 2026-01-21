Naomi Osaka sorprendió con una pinta inspirada en una medusa en el Open de Australia

La tenista japonesa ha puesto al mundo de la moda a hablar del outfit que utilizó este martes para su entrada al Rod Laver Arena del Abierto de Australia. Osaka ingresó a la cancha con una sombrilla y un sombrero de ala ancha blancos, del que caía un velo que creaba la ilusión de una medusa.
Lea: Murió Valentino, el modisto que le imprimió su sofisticación a la alta costura italiana
Luego de saludar a los asistentes de su encuentro deportivo contra la croata Antonia Ruzic, Osaka cerró la sombrilla y se quitó el sombrero para dar paso a la indumentaria habitual de una jugadora de tenis. No es la primera vez que la deportista recurre a la moda para enviar un mensaje a los fanáticos de este deporte.
Las prendas utilizadas por la cuatro veces ganadora de Grand Slam fueron diseñadas por el chino Robert Wun, reconocido como uno de los nuevos rostros de la alta costura. Estas piezas hacen parte de una colaboración del diseñador con la marca deportiva Nike, patrocinadora oficial de Osaka.