x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Naomi Osaka sorprendió con una pinta inspirada en una medusa en el Open de Australia

Las prendas fueron realizadas en una colaboración entre Nike y el diseñador chino Robert Wun. Como reveló la misma Osaka, la inspiración vino de una historia que le leyó a su hija de dos años, Shai.

  • Este martes, Osaka le ganó a la croata Antonia Ruzic. FOTO: @robertwun en Instagram
    Este martes, Osaka le ganó a la croata Antonia Ruzic. FOTO: @robertwun en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La tenista japonesa ha puesto al mundo de la moda a hablar del outfit que utilizó este martes para su entrada al Rod Laver Arena del Abierto de Australia. Osaka ingresó a la cancha con una sombrilla y un sombrero de ala ancha blancos, del que caía un velo que creaba la ilusión de una medusa.

Lea: Murió Valentino, el modisto que le imprimió su sofisticación a la alta costura italiana

Luego de saludar a los asistentes de su encuentro deportivo contra la croata Antonia Ruzic, Osaka cerró la sombrilla y se quitó el sombrero para dar paso a la indumentaria habitual de una jugadora de tenis. No es la primera vez que la deportista recurre a la moda para enviar un mensaje a los fanáticos de este deporte.

Las prendas utilizadas por la cuatro veces ganadora de Grand Slam fueron diseñadas por el chino Robert Wun, reconocido como uno de los nuevos rostros de la alta costura. Estas piezas hacen parte de una colaboración del diseñador con la marca deportiva Nike, patrocinadora oficial de Osaka.

“Cuando recuerdo a las jugadoras que me precedieron, pienso en cómo esos momentos, esas miradas, se han convertido en recuerdos imborrables. Muchas veces, otras personas escriben nuestras historias. Este fue un momento en el que pude escribir un poco de la mía”, le dijo la tenista a la revista Vogue para explicar el origen del atuendo que utilizó en el Abierto de Australia, el primero de los cuatro torneos oficiales que conforman el Grand Slam de tenis.

La deportista explicó a este mismo medio que la inspiración surgió mientras le leía a su hija de dos años, Shai. “Había una imagen de una medusa y, cuando se la enseñé, se emocionó muchísimo”, contó Naomi, quien compartió la idea con el equipo creativo de Nike para hacerla realidad.

En la primera prueba, la tenista recuerda haber quedado maravillada con la fluidez del vestido y la chaqueta, aunque al mismo tiempo sintió que algo faltaba. Fue entonces cuando Wun entró en la ecuación: Osaka vio una fotografía de una de sus pasarelas y decidió contactarlo para que el diseñador chino pudiera colaborar con la marca deportiva.

“Naomi llegó con una comprensión profunda de cómo es mi mundo. Como aficionado, ya la entendía como atleta, pero poder compartir este momento creativo ha sido increíblemente especial”, aseguró el diseñador chino a Vogue.

Además de desarrollar las prendas inspiradas en una medusa, Wun incorporó referencias a otros momentos icónicos de la carrera de Osaka. El sombrero que utilizó este martes tenía una mariposa en la copa, un guiño al Abierto de Australia de 2021, torneo que la tenista ganó y en el que una mariposa se posó en su nariz mientras disputaba el partido de tercera ronda contra la tunecina Ons Jabeur.

“Sinceramente, me doy cuenta de que soy un poco rara porque en realidad no creo que me importe. Quiero hacer cosas que me den alegría y felicidad. Y, obviamente, me encanta la moda. Eso me motiva a levantarme y a hacer todo el desfile o lo que sea. Le da un toque de alegría a toda la preparación del partido. Pero no, no pienso: ‘Me voy a poner esto y, si pierdo, se acabó todo...’”, dijo Osaka en una entrevista posterior al partido de este martes, en el que resultó vencedora por 6-3, 3-6 y 6-4.

Siga leyendo: Las marcas de lujo ‘Made in Italy’ están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos

Temas recomendados

Deportes
Entretenimiento
Moda
Tenis
Abierto de Australia
Tenistas
Australia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida