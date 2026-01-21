Naomi Osaka sorprendió con una pinta inspirada en una medusa en el Open de Australia

La tenista japonesa ha puesto al mundo de la moda a hablar del outfit que utilizó este martes para su entrada al Rod Laver Arena del Abierto de Australia. Osaka ingresó a la cancha con una sombrilla y un sombrero de ala ancha blancos, del que caía un velo que creaba la ilusión de una medusa. Lea: Murió Valentino, el modisto que le imprimió su sofisticación a la alta costura italiana Luego de saludar a los asistentes de su encuentro deportivo contra la croata Antonia Ruzic, Osaka cerró la sombrilla y se quitó el sombrero para dar paso a la indumentaria habitual de una jugadora de tenis. No es la primera vez que la deportista recurre a la moda para enviar un mensaje a los fanáticos de este deporte. Las prendas utilizadas por la cuatro veces ganadora de Grand Slam fueron diseñadas por el chino Robert Wun, reconocido como uno de los nuevos rostros de la alta costura. Estas piezas hacen parte de una colaboración del diseñador con la marca deportiva Nike, patrocinadora oficial de Osaka.

“Cuando recuerdo a las jugadoras que me precedieron, pienso en cómo esos momentos, esas miradas, se han convertido en recuerdos imborrables. Muchas veces, otras personas escriben nuestras historias. Este fue un momento en el que pude escribir un poco de la mía”, le dijo la tenista a la revista Vogue para explicar el origen del atuendo que utilizó en el Abierto de Australia, el primero de los cuatro torneos oficiales que conforman el Grand Slam de tenis. La deportista explicó a este mismo medio que la inspiración surgió mientras le leía a su hija de dos años, Shai. “Había una imagen de una medusa y, cuando se la enseñé, se emocionó muchísimo”, contó Naomi, quien compartió la idea con el equipo creativo de Nike para hacerla realidad. En la primera prueba, la tenista recuerda haber quedado maravillada con la fluidez del vestido y la chaqueta, aunque al mismo tiempo sintió que algo faltaba. Fue entonces cuando Wun entró en la ecuación: Osaka vio una fotografía de una de sus pasarelas y decidió contactarlo para que el diseñador chino pudiera colaborar con la marca deportiva. “Naomi llegó con una comprensión profunda de cómo es mi mundo. Como aficionado, ya la entendía como atleta, pero poder compartir este momento creativo ha sido increíblemente especial”, aseguró el diseñador chino a Vogue.