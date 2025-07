Pero no se trata solo del ambiente: las condiciones laborales también son críticas. La ONU ha identificado altos niveles de riesgo social en la producción de fibras naturales , donde persisten casos de trabajo forzoso, desigualdad de género y salarios por debajo del mínimo legal.

Cambiar los hábitos de consumo puede parecer abrumador, pero hay pasos sencillos para comenzar:

1. Compra menos, pero mejor: La recomendación más directa de Científico americano es contundente: comprar menos ropa nueva y usar más lo que ya tienes. La producción de prendas se ha duplicado en las últimas dos décadas, mientras que el uso promedio por prenda ha caído 40%. Así que apostar por calidad en lugar de cantidad reduce tu huella ambiental de inmediato.

Entérese de más: Tres tendencias de moda sostenible que dejó Colombiatex 2023

2. Reutilización, alquiler o compra de segunda mano:La economía circular es una gran aliada. Plataformas de alquiler o tiendas vintage permiten darle múltiples vidas a una prenda. Según la revista especializada El bazar de Harper, elegir ropa versátil, atemporal y trans estacional también ayuda a construir un armario más duradero.

3. Aprende a hacer preguntas: No basta con leer etiquetas que digan “eco” o “natural”. Es clave requiere información concreta: ¿cuánto material reciclado tiene la prenda?, ¿cuál es el origen de las fibras?, ¿hay certificaciones reales como GOTS u OEKO-TEX? “Si una marca no comunica sus prácticas, probablemente no sea tan verde como dice ser”, afirma la diseñadora Amy Powney.