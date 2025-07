¿Ya se olvidaron de ellos? Damnificados de tragedia en Granizal bloquearon la autopista para pedir agua y techo digno

Un mes se cumplirá de la tragedia en Granizal, en límites entre Bello y Medellín, que dejó 27 muertos y cientos de familias damnificadas luego de que uno de los movimientos en masa más grandes en la historia de Antioquia sepultara todo un sector de este asentamiento informal.

Este jueves 24 de julio, todavía con las heridas de la tragedia frescas, decenas de habitantes del sector tuvieron que salir a la autopista Medellín-Bogotá a bloquear el paso para hacerse escuchar y reclamar el presunto abandono en el que están por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales.

“EPM puede decir que está mandando muchos carrotanques pero eso no es suficiente. Estuvimos en una reunión con ellos y dicen que no nos pueden solucionar más porque todo tiene un proceso y se puede demorar dos o tres meses, así como también un año. Si no tenemos agua, tenemos que cerrar la vía para que nos presten atención”, dijo Jesús Carmona, uno de los habitantes afectados.

Las familias le exigieron principalmente a la alcaldía de Bello, Gobernación y ministerios que den la cara para que les solucionen de fondo el derecho al mínimo vital de agua, soluciones de vivienda y vías.

“Estamos en una emergencia humanitaria, que es la falta de agua. Hace un mes Granizal está en sequía. Estamos realmente acá convocando desde todos los enfoques diferenciales, viéndonos en la necesidad de que el Gobierno y la Alcaldía nos miren, que volteen a mirar hacia Granizal por la emergencia que estamos viviendo”, pidió una de las afectadas.

Según la versión de la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, su administración está cumpliendo actualmente con lo ordenado por el Consejo de Estado que en 2020 falló en favor de una acción popular de la comunidad en Granizal que exigía condiciones mínimas de dignidad para garantizar su derecho al hábitat.

González aseguró que el municipio ha “avanzado” en el suministro permanente de agua, que ha “impulsado” un acueducto alternativo y que también tiene avances en “pavimentación de vías estratégicas hacen parte de un paquete de acciones que ha mejorado de forma tangible la vida en este sector históricamente olvidado”.