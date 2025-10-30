Karol G lanzó colección de ropa con Diesel, ¿cuánto valen las prendas?

El universo musical de Tropicoqueta continúa expandiéndose. El quinto álbum de estudio de Karol G ahora llegó al mundo de la moda gracias a la recién lanzada colaboración que realizó la artista con la marca de ropa italiana, Diesel. Vestidos de baño, prendas en denim y accesorios son los que conforman esta nueva cápsula.

“La colección cápsula fue concebida por el director creativo de Diesel, Glenn Martens, como una celebración de la música y la creatividad de Karol G, y específicamente de su nuevo álbum “Tropicoqueta”. Inspirada en la portada y los gráficos del álbum, la selección de prendas de vestir, mezclilla, trajes de baño y accesorios se caracteriza por el color naranja y los estampados de flor de loto y coco”, explica la marca en su sitio web.

La misma artista paisa es quien aparece en las piezas publicitarias de la colaboración. En medio de una selva, con siluetas cortas y ajustadas, “La bichota” es la protagonista de la campaña de Diesel.