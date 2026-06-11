La diseñadora Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026: conozca los detalles de la próxima edición de la feria

En 2026, Colombiamoda, considerada la semana de la moda más importante de Colombia, celebrará su edición número 37. Del 25 al 31 de julio, el evento reunirá a algunos de los diseñadores, marcas y expertos más relevantes de la industria.

Uniqueness is the New Luxury (La autenticidad es el nuevo lujo) será el concepto central de esta edición, que espera recibir a más de 70.000 asistentes provenientes de 50 países. Además, contará con la participación de 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 serán internacionales.

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Inexmoda, entidad organizadora de la feria, reveló varios detalles de la nueva edición. Entre ellos, anunció que la diseñadora bogotana Manuela Álvarez será la encargada de la pasarela inaugural, uno de los momentos más emblemáticos del evento.

“La moda global está viviendo un momento en el que la autenticidad se ha convertido en una nueva forma de entender el valor y el lujo. Por eso, para nosotros tiene un significado muy especial que Manuela Álvarez esté al frente del desfile inaugural de Colombiamoda 2026. Desde Inexmoda sentimos un enorme orgullo al ver cómo diseñadores que han crecido junto al Sistema Moda colombiano continúan elevando el talento nacional ante el mundo”, afirmó Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, en un comunicado.