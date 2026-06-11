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La diseñadora Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026: conozca los detalles de la próxima edición de la feria

La semana de la moda de Colombia se llevará a cabo del 25 al 31 de julio en Medellín. “Oh my heart” es el nombre de la colección que presentará Álvarez bajo el sello de MAZ, su marca caracterizada por el enfoque sostenible y comunitario.

  • MAZ es el nombre de la marca de Manuela Álvarez. FOTO: Cortesía
    MAZ es el nombre de la marca de Manuela Álvarez. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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En 2026, Colombiamoda, considerada la semana de la moda más importante de Colombia, celebrará su edición número 37. Del 25 al 31 de julio, el evento reunirá a algunos de los diseñadores, marcas y expertos más relevantes de la industria.

Uniqueness is the New Luxury (La autenticidad es el nuevo lujo) será el concepto central de esta edición, que espera recibir a más de 70.000 asistentes provenientes de 50 países. Además, contará con la participación de 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 serán internacionales.

Lea: Colombiamoda llegará a París en 2026 y refuerza la proyección global de la moda nacional

Inexmoda, entidad organizadora de la feria, reveló varios detalles de la nueva edición. Entre ellos, anunció que la diseñadora bogotana Manuela Álvarez será la encargada de la pasarela inaugural, uno de los momentos más emblemáticos del evento.

“La moda global está viviendo un momento en el que la autenticidad se ha convertido en una nueva forma de entender el valor y el lujo. Por eso, para nosotros tiene un significado muy especial que Manuela Álvarez esté al frente del desfile inaugural de Colombiamoda 2026. Desde Inexmoda sentimos un enorme orgullo al ver cómo diseñadores que han crecido junto al Sistema Moda colombiano continúan elevando el talento nacional ante el mundo”, afirmó Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, en un comunicado.

¿Quién es Manuela Álvarez, reconocida diseñadora de modas colombiana?

En los últimos años, Álvarez se ha consolidado como una de las diseñadoras colombianas con mayor proyección internacional. Estudió Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán y, en 2013, fundó su propia marca, MAZ, que nació “con el propósito de mezclar su amor por la sastrería clásica artesanal y la curiosidad por aprender y descubrir, desde sus raíces colombianas indígenas, conocimientos y técnicas ancestrales a través de la exploración textil y las prácticas de cocreación”, según explica en su sitio web.

La propuesta de la diseñadora bogotana se distingue por su enfoque social y sostenible: el 90 % de sus prendas incorpora procesos responsables tanto a nivel ambiental como comunitario.

Gracias a esta apuesta estética y productiva, a comienzos de 2026 Álvarez fue seleccionada entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize, el prestigioso galardón que el conglomerado LVMH –propietario de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior y Celine– otorga cada año a jóvenes creadores de la industria de la moda.

Entre los diseñadores que han pasado por este premio y que hoy son referentes globales figuran Simon Porte Jacquemus, así como Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, fundadores de Coperni.

En la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026, la diseñadora colombiana presentará Oh My Heart, una colección inspirada en la canción homónima de R.E.M.

“Esto representa para mí un profundo honor y, al mismo tiempo, la materialización de más de una década de trabajo construyendo una visión distinta de la moda. Una visión que entiende el diseño como una herramienta de expresión cultural, innovación, sostenibilidad y transformación. Este momento no habla únicamente de MAZ. Habla de un ecosistema que hemos venido construyendo junto a artesanos, comunidades, universidades, empresas e instituciones como Inexmoda, que han creído en la posibilidad de ampliar los límites de lo que la moda latinoamericana puede ser”, afirmó Álvarez.

La puesta en escena estará dividida en cuatro actos cromáticos —negro, rojo, azul Klein y blanco— e incorporará diez técnicas artesanales desarrolladas por Manuela Álvarez en colaboración con diversas comunidades del país. Además, la pasarela contará con una composición original interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

Aunque la programación oficial de Colombiamoda 2026 aún no se ha dado a conocer, se sabe que la feria comenzará el 25 de julio con el Opening Show; continuará el 26 de julio con el Colombiamoda Wellness Warm Up y, finalmente, el 27 de julio se realizará el Opening Runway.

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