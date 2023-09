“Usé clorox para blanquearme”: los prejuicios con los que luchó Lina Hurtado, Miss Buenaventura,

Lina María Hurtado tiene 24 años, es feminista, hija de profesores y se graduó como comunicadora social con maestría en Estudios Culturales. También es profesora y líder por los derechos de la comunidad afro en el Pacífico colombiano.

Los resultados del más reciente certamen de Mis Universo Colombia 2023 encendieron las redes sociales este fin de semana. Entre aplausos y mensajes de rechazo, los colombianos y colombianas recibieron la noticia de que María Camila Avella, miss Casanare, será la persona que represente a Colombia en Miss Universo, en lugar de Lina María Hurtado, representante de Buenaventura y la favorita de cientos. Veinticuatro candidatas provenientes de todas las regiones y rincones del país cautivaron al público con su gracia, estilo, inteligencia y determinación en las pasarelas, pero solo una de ellas podrá representar al país en el reinado internacional que se llevará a cabo en El Salvador el próximo mes de noviembre. El descontento caló tanto en algunos internautas que se atrevieron a insinuar que a Hurtado “le robaron la corona”, situación sobre la que ella no se pronunció sino hasta este martes en entrevista con Revista Semana. Sus apariciones en redes sociales después de la coronación, en la que quedó como primera princesa, solo habían sido para expresar su gratitud y felicidad.

En su cuenta de Instagram compartió este lunes una fotografía en la que aparece departiendo una comida con algunas personas, mientras disfruta de la ciudad de Barranquilla. Imagen que acompañó con un “por aquí estamos felices”. Lina María Hurtado tiene 24 años, es feminista, hija de profesores y se graduó como comunicadora social con maestría en Estudios Culturales. También es profesora y líder por los derechos de la comunidad afro en el Pacífico colombiano. A lo largo de su carrera se ha dedicado a fortalecer la participación y visibilización de los pueblos afros, especialmente las mujeres, quienes al igual que ella, han tenido que vivir durante toda su vida el racismo y todo tipo de violencias y discriminación por el color de su piel. En entrevista con Semana, la joven vallecaucana habló sobre la manera cómo recibió la decisión de los jueves en Miss Colombia, qué la motivó a participar del certamen, ya que ha sido bastante crítica de los estereotipos de belleza que allí predominan, la manera como viene acompañando a las niñas y jóvenes de su comunidad para que rompan con el racismo al que suelen estar expuestas. También compartió datos muy íntimos de su infancia, como la vez que quiso “blanquear” su piel con Clorox, porque sentía que esto la hacía menos bella. “Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña, y en medio de lo ilógico que podía ser, me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel. Y ahora intento devolverle a mi cuerpo esa deuda y ese amor propio. Y lo hago contándoles a otras niñas que han pasado por lo mismo ―porque me lo han dicho en mis redes sociales― que hay otros caminos. Muchas de ellas me dicen que incluso se han enfermado por hacer esas cosas. Es algo que sigue pasando. Ahora mismo estoy iniciando con mi marca de productos para el cuidado de la piel y el cuerpo. Para inspirar a otras niñas y que haya una resignificación de quiénes somos”, respondió en entrevista con Semana.

La entrevista a Miss Buenaventura empezó por la pregunta que todos estaban esperando, qué opinaba de la decisión de los jurados, si considera que le robaron la corona, inquietud a la que dio respuesta con un “no” rotundo. Dijo haberse sentido satisfecha con el trabajo que realizó durante su paso por el certamen, así que considera que el jurado “hizo lo mejor posible para tomar esa decisión” acerca de quién representaría a Colombia en el Miss Universo, y destacó que “los certámenes de belleza han cambiado”. Hurtado señaló para el medio citado, que esta vez dieron prioridad a “quiénes somos, nuestras historias, a los proyectos que llevamos a cabo como reinas”, por lo que las medias y cómo luce el cuerpo de cada una de las participantes ha pasado a un segundo plano. “En este certamen solo valía el 5%”, así que se le dio prioridad a la respuesta que cada una de ellas dio durante la entrevista con los jurados acerca del trabajo que cada una viene realizando en sus territorios y departamentos. Fue por ese motivo que, considera, la competencia estuvo bastante reñida y así la decisión que pudieron tomar los jurados hubo de haber atravesado por varios consensos y debates.

“Yo como líder social, lo que hice fue visibilizar a todo el Pacífico y contar las historias detrás de cada mujer negra que hay en Colombia. Camila Avella representa esa otra cara, la nueva etapa de los certámenes de belleza, recibiendo a mujeres casadas y con hijos”, explicó Hurtado, sobre su presentación y los motivos para elegir a Avella como la nueva Miss Colombia. Por lo que considera, con la decisión que tomó el jurado, este habría enviado un mensaje claro y contundente a la sociedad colombiana. “La entrevista con el jurado tuvo un valor del 45 %, a diferencia de otros aspectos”, relató la también comunicadora social. Tenía muy poco tiempo para compartir sus ideas y proyectos, así que debían ser muy claras y concisas, contando con el riesgo de que algunos detalles se quedaran por fuera. “El jurado fue abierto a escucharme. A mi proyecto social, que es vivir para servir”, resaltó la reina de belleza.

“Yo soy una mujer feminista y también me cuestioné hacia los reinados de belleza, pero siento que Miss Universe Colombia está buscando líderes, y esos liderazgos no tienen tallas, tienen voces”, sentenció Lina Hurtado, quien desde el momento en que tomó la decisión de participar, prometió no realizar ninguna intervención a su cuerpo y figura. “Utilizo mis trenzas y mi cabello rapado y con eso inspiro a otras personas. Eso manda un mensaje y esas son las realidades que hay que decir. Lo mismo pasa con las madres: la vida de una mamá no se detiene jamás, sino que sigue luchando”, agregó, por eso cree que con esta nueva versión del reinado, tan aclamada por la sociedad colombiana, permitió que la gente pudiera verse en ella y las demás candidatas.