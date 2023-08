¿Sí es Luis Miguel? Dudan del cantante mexicano por su apariencia física al inicio de su gira en Argentina

Luis Miguel, el astro mexicano, llegó a la Argentina el 1 de agosto para comenzar su Tour 2023, que amplió incluso hasta 2024 por su éxito en boletería. En aquel país ya ha tenido tres exitosas presentaciones de las 10 que dará y que la gente ha disfrutado. Sin embargo, también han desatado rumores y teorías: ¿es realmente Luis Miguel el que se está presentando en el escenario?

El periodista Luis Ventura, en su programa Secretos Verdaderos por América, enfatizó que no era él. “El día del estreno no era él. No era él”, aseguró. Esto lo acompañó de una comparación física del cantante que subió al escenario en la noche del debut de la gira con un retrato hecho por los paparazzis en su última aparición pública.

Ventura es un periodista conocedor de la vida del músico mexicano y con esta teoría hizo el llamado de descubrir si realmente Luis Miguel es el que está en frente de los escenarios ante su público. Según él, el Operativo LM consiste en que el cantante tiene dos dobles extranjeros que llegaron a Buenos Aires incluso antes que la celebridad.

Habría otro más, uno argentino a quien, supuestamente, le informaron que deberá estar disponible durante el tiempo que el cantante se encuentre en el país.

El periodista hizo un análisis sobre sus presentaciones en la Argentina. Al parecer, la persona que estaba en el escenario en la primera presentación tenía los hombros más pequeños. “Es un hombre mucho más chiquito de hombros. Cuando alguien hace una dieta, no encoge sus huesos, no se achica de altura”, dijo el periodista. Haciendo énfasis en que su pérdida de peso no justifica el tamaño de su cuerpo.