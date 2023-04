Laura Tobón se estrena como diseñadora de modas y actriz

“ Estoy en plena maternidad, Luca cumplió un año y se ha convertido en una gran inspiración para la colección. Él ama los animales y me ha transmitido ese amor, entonces van a poder encontrar animales en los estampados”.

“Cuando me invitan a ser parte de Bronzini uno siente una responsabilidad muy grande, porque es llegar a tener visibilidad nacional, ellos hacen las cosas muy bien y son prendas que van mucho con mis principios, con mis valores y con mis gustos”, contó la rubia, que recientemente fue madre y que está disfrutando plenamente esa faceta en su vida.

Para este 2023 asume un nuevo, esta vez como imagen de la marca Bronzini, la ropa deportiva de Almacenes Éxito. Laura no solo es la representante, sino que debutará como diseñadora de su propia colección, una nueva experiencia en su vida.

Sobre lo que busca en la moda es enfática en señalar que lo más importante para ella es la comodidad: “Si yo no estoy cómoda con la ropa para mí no funciona, tengo que sentir que va con mi esencia, entonces vamos a encontrar ropa para todas las personas, y una gran variedad de prendas para distintos tipos de cuerpos. Quiero que todos se enamoren de esta colaboración”.

En la actuación

Laura Tobón narra que desde que tiene uso de razón, desde los ocho años más o menos, siempre ha tenido un micrófono en la mano, “por eso estudié Comunicación Social, y el primer sueño que logré cumplir fue ser presentadora y así he recorrido el mundo, y se lo debo todo a mi público, a mis seguidores, porque ellos son los que me han acompañado siempre en todas las pantallas. La verdad es que quiero seguir presentando, quiero seguir haciendo mis formatos y ahora la actuación también hace parte de la vida entonces vamos a ver qué pasa con eso”.

Lea también: Confirman el rodaje de la cinta Pimpineros en la que estaría Juanes

Confirmó que va a tener un pequeño rol en una serie para una plataforma de streaming, un proyecto que la tiene muy feliz, “porque siempre ha sido un sueño para mí actuar, espero que se abran más puertas después de esta experiencia. Al lado tengo actores de talla internacional, con un talento impresionante, entonces espero aprender mucho de mis compañeros para no solo ser presentadora, sino también incursionar en la actuación este año”.

A todas sus actividades le sumó una empresa familiar, con su mamá, su hermana y una prima, con las que montó una agencia de talentos “en la que estamos apoyando a otras creadoras de contenido en monetizar su presencia en las redes sociales, para emprender porque muchas de ellas no saben qué hacer. Hemos reunido a varias y las estamos asesorando para que creen su propia marca en redes. Es muy satisfactorio apoyarlas, ayudarles y ser como una madrina para muchas mujeres, me apasiona”, comenta Laura Tobón, que en 2011 participó en el concurso Chica E! Colombia y luego fue presentadora de entretenimiento de Noticias RCN.

Le puede gustar: ¿Qué son los Bichos raros la serie de Puerto Candelaria que barrió en los India Catalina?

Sobre ese rol de empresaria, dice que su esposo (Álvaro Rodríguez) fue el que le insistió en convertirse en emprendedora para no depender de otros, sino de su propio trabajo.

“Me dijo que trabajara en las cosas que me apasionan, que me mueven el corazón y ser empresaria también me da una garantía de que mi hijo va a poder tener ese futuro, porque trabajé por él. Para mí es muy importante poder moverme por otros lados, así sean diferentes todos, mostrar que soy multifacética, soy actriz, presentadora, emprendedora, soy muchas cosas a la vez”, concluyó Laura Tobón.