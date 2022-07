A la vez, Nacho destacó el compañerismo que han logrado crear los tres entrenadores. “Ya he tenido la oportunidad de formar parte de varios concursos parecidos a este y esa química que logramos en La Voz es superdifícil de conseguir, porque en estos programas los niños se disfrutan el juego, mientras que los adultos tienen una actitud mucho más competitiva, en cambio acá se siente otra cosa”, comentó Nacho, que dice que en Colombia se siente como en su casa

“Cuando los escuchas hablar te encuentras con unas historias de vida muy lindas, son muy centrados, tienen gran sentido del humor y amor por sus regiones, algo que no veo en otros países”, comenta la intérprete de éxitos como Para siempre, Soy yo y Para volver a amar.

Explica que para su sorpresa ha encontrado con muchos niños que defienden el folclor llanero y vallenato, “hay una gran variedad y eso me emociona mucho”.

Contrario a esa percepción, a ambos cantantes lo que más los ha impresionado son los niños que interpretan folclor y pop en el concurso cazatalentos, donde son entrenadores al lado del bogotano Andrés Cepeda. “Las mejores impresiones me las he llevado escuchando boleristas, rockeros y baladistas”, reconoce Nacho, el artista urbano nacido en Venezuela y que tiene nacionalidad colombiana.

1. “Es la primera vez que me va a tocar con senior, unos concursantes que todos coincidimos en que no se trata de educarlos como a los niños, sino que nosotros somos los que recibimos sus enseñanza, para muchos de ellos es la última oportunidad que tienen de estar en un escenario, es una etapa con otras cargas emocionales”

3. “Ha sido una experiencia maravillosa, tengo dos compañeros que son unos caballeros, todo el tiempo me hacen reír y pasarla bien, me aconsejan muchos, me echan mucho la mano, da gusto trabajar, con ellos, más que compañeros son amigos y eso hace que cada día llegues y salgas con una sonrisa, ha sido un privilegio estar con Andrés y con Nacho”.

4. “Estoy muy emocionado, contento, comprometido y con mucha responsabilidad de poder aportar a la carrera de estos jóvenes aspirantes a ser artistas, espero cumplir con las expectativas de ellos y del público, eso genera ansiedad”.

