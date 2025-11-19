La historia detrás del inodoro de oro que se vendió por 12 millones de dólares

Un inodoro de oro macizo, obra del artista italiano Maurizio Cattelan, volvió a sacudir al mercado del arte tras venderse por 12,1 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.
La escultura, realizada en oro de 18 quilates y completamente funcional, forma parte de una serie titulada “America”, una de las piezas más provocadoras y debatidas del arte contemporáneo.
La casa de subastas confirmó que la puja cerró el 18 de noviembre a las 9:43 p. m. (hora de Colombia), con un precio final de 12.110.000 dólares (aproximadamente 44,6 mil millones de pesos colombianos).