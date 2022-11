Del tema se venía especulando desde el 20 de marzo de este 2022, cuando la barranquillera subió a redes sociales la última foto al lado de Piqué, a partir de ese momento no se les volvió a ver juntos.

Mientras Shakira parece haber dejado su vida sentimental en pausa, su carrera no ha se ha detenido y sigue cosechando éxitos, mientras que a Piqué, parece no irle tan bien tras la separación: anunció su retiro del fútbol y su club Barcelona no marcha muy bien.

Estos son cuatro momentos destacados en la vida de la cantante colombiana, tras su separación: