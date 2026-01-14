Julio Iglesias enfrentaría cargos por seis delitos; las denunciantes fueron declaradas como testigos protegidas

Tras conocerse la noticia, esta semana, de la denuncia interpuesta al cantante Julio Iglesias por acoso sexual, hoy se dan a conocer más detalles de esta investigación y las consecuencias que tendría el artista español, tras una investigación de tres años que hizo ElDiario.es en España y a la que el año pasado se sumó Univisión, en Estados Unidos.
La primera novedad tiene que ver con el anuncio de que la Fiscalía en España, tomó la declaración de las mujeres afectadas como testigos protegidas, “según lo anunció en una rueda prensa la organización Women’s Link Worlwide, que ha acompañado a las dos extrabajadoras en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata de personas”, detallaron en el periódico español.
“Las abogadas han aclarado que aún no hay fecha prevista para la declaración y han explicado el punto actual del proceso: lo que ha hecho el Ministerio Público es abrir diligencias preprocesales, no hay un proceso judicial en vigor, sino una fase previa en la que la Fiscalía investiga los hechos puestos en su conocimiento ‘y decide si tienen entidad suficiente como para poder llevar a cabo la acción penal’, dijo Gema Fernández, directora legal de Women’s Link en Europa a ElDiario.es.