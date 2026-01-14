Julio Iglesias enfrentaría cargos por seis delitos; las denunciantes fueron declaradas como testigos protegidas

Tras conocerse la noticia, esta semana, de la denuncia interpuesta al cantante Julio Iglesias por acoso sexual, hoy se dan a conocer más detalles de esta investigación y las consecuencias que tendría el artista español, tras una investigación de tres años que hizo ElDiario.es en España y a la que el año pasado se sumó Univisión, en Estados Unidos. La primera novedad tiene que ver con el anuncio de que la Fiscalía en España, tomó la declaración de las mujeres afectadas como testigos protegidas, “según lo anunció en una rueda prensa la organización Women’s Link Worlwide, que ha acompañado a las dos extrabajadoras en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata de personas”, detallaron en el periódico español. Puede leer: ¿Quién es Loli Bahia? La modelo con la que Rosalía se pasea de la mano por el mundo “Las abogadas han aclarado que aún no hay fecha prevista para la declaración y han explicado el punto actual del proceso: lo que ha hecho el Ministerio Público es abrir diligencias preprocesales, no hay un proceso judicial en vigor, sino una fase previa en la que la Fiscalía investiga los hechos puestos en su conocimiento ‘y decide si tienen entidad suficiente como para poder llevar a cabo la acción penal’, dijo Gema Fernández, directora legal de Women’s Link en Europa a ElDiario.es.

Justo esta organización le pidió a la Fiscalía “medidas de protección para las víctimas”, que temen por su integridad y seguridad. Como por ejemplo que se evite el contacto directo no solo de las exempleadas sino de sus familia con “los sospechosos de la infracción”, pero además que se proteja su intimidad y que se evite “su revictimización”. De igual manera apuntaron que hay que proteger a quienes todavía trabajan para Julio Iglesias. Recordemos que las denunciantes hablaron ante cámara pero con nombres ficticios y sin que se vieran sus caras.

Julio Iglesias “exigía” pruebas de VIH a sus empleadas

Otra parte de la investigación de elDiario.es y Univisión precisó que Julio Iglesias “imponía” a sus empleadas varias pruebas de laboratorio que debían presentarle y que como explican, nada tenían que ver con sus habilidades laborales. “Eran pruebas de VIH, hepatitis, clamidia... El detalle de la documentación a la que ha podido acceder elDiario.es revela que los reconocimientos que se realizaba a las trabajadoras de la mansión del cantante en República Dominicana incluían análisis para detectar enfermedades de transmisión sexual y embarazos”, escribieron en uno de los informes de hoy. La investigación tuvo acceso a los exámenes médicos y ginecológicos que según contaron las testigos, se le practicaron a cerca de 12 mujeres. Algunas, en su momento, consideraron esto muy normal, como se lo dijeron al periódico. “Este medio ha accedido a documentos que prueban que cinco mujeres que trabajaron en la villa a lo largo de 2021 se sometieron a revisiones ginecológicas que se hicieron en junio de ese año en el centro privado Hospiten Bávaro, situado cerca de la mansión del cantante en Punta Cana”, escribieron.

Julio Iglesias se enfrentaría a seis delitos

Son delitos relacionados con violencia sexual, explotación laboral y hasta la trata de seres humanos. Todos penados con cárcel para la justicia española. “La denuncia apunta a la existencia de un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre, previsto y penado con entre cinco y ocho años de prisión”, detallaron en otro de los nuevos informes que han ido saliendo tras conocerse la denuncia pública de este caso. Cabe aclarar que la denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. “El Código Penal español define como grupo criminal la unión de dos o más personas para cometer delitos”, detalló el periódico español. Le puede interesar: Se acaba La W: se fusiona con Caracol Radio desde este martes A las denunciantes las acompañan varias abogadas que incluso han determinado que los hechos podrían constituir varias agresiones sexuales, “que entonces requerían la presencia de violencia o intimidación y que en el caso de las penetraciones en las que medien estas circunstancias pueden alcanzar los 12 años de cárcel”. Por otro lado, “las letradas apuntan también al delito de acoso sexual debido las ‘propuestas de favores sexuales, así como comentarios humillantes de índole sexual”, según se recoge en la denuncia. Lo que también concluyeron desde los medios involucrados en la investigación es que el caso todavía está en una fase muy incipiente desde un punto de vista judicial: “la Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza desde hace días si este organismo central sería el competente para llevar una hipotética investigación penal”. Finalmente, aclararon ambos medios, que han intentado ponerse en contacto con el cantante Julio Iglesias y su abogado, “en repetidas ocasiones, y sin obtener respuesta alguna”.

¿Le quitarán a Julio Iglesias una condecoración nacional?

Esto ha sido todo un escándalo en España. Tanto así que hasta incluso fuentes del Gobierno le señalaron al elDiario.es que se está evaluando quitar al artista español la medalla de Bellas Artes, una condecoración otorgada en 2010 luego de conocerse estas denuncias. En ese sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dijo en el programa La Hora de La 1, “que la supresión de la condecoración no vulneraría en absoluto la presunción de inocencia del cantante”. Puede leer: “Por favor que sea un sueño”: la dolorosa despedida de la hija de Yeison Jiménez Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que no retiraría la Medalla de Oro a la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias porque “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos”. Pero elDiario.es constató, y según fuentes del Gobierno, que la decisión tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, y que probablemente se apruebe el próximo martes. Entre Díaz y Ayuso hay ya un rifirrafe tras sus declaraciones.

Bloque de preguntas y respuestas