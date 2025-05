Juicio a “Diddy” Combs: violencia, chantaje y sobornos, esto dicen los primeros testimonios

El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan y no será televisado, aunque sí ha sido ampliamente seguido por medios internacionales. De ser hallado culpable de los cinco cargos, incluyendo crimen organizado y transporte con fines de prostitución, Combs podría enfrentar cadena perpetua.

La defensa, liderada por los abogados Teny Geragos y Marc Agnifilo, no negó la violencia doméstica, pero argumentó que no hay pruebas de crimen organizado ni tráfico sexual. “Este no es un caso complicado. Se trata de amor, celos, infidelidad y dinero”, afirmó Geragos.

Señaló que los actos sexuales descritos fueron consensuados entre adultos y que varias acusadoras recurrieron primero a abogados civiles —no a la policía— con la intención de recibir compensación económica.

Geragos calificó el video del hotel como “indefendible” y “deshumanizante”, pero insistió: “No es evidencia de tráfico sexual”. Reconoció que su cliente debe rendir cuentas por algunos actos, pero “lucharemos por su libertad por lo que no hizo”.

El juicio se prevé extenso y perturbador. En su primer día, el jurado escuchó descripciones de tríos, agresiones, grabaciones íntimas, micción forzada, voyerismo y abuso físico. Durante uno de los testimonios, las hijas de Combs abandonaron la sala visiblemente afectadas. La comparecencia de Cassie Ventura está prevista para este martes.