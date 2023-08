Hoy es la protagonista de la telenovela Romina, Poderosa, que emite Caracol, en las noches, y comenzó grabaciones en RCN de la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea, donde interpretará a la hija de Betty y don Armando, en un proyecto del que no puede hablar.

“Todo lo veía como un sueño, lo visualizaba lejos en el tiempo, pero ahora que lo estoy viviendo me ha hecho entender que puedo llegar a donde quiera. Sé que si sigo trabajando y preparándome, las oportunidades me van a seguir llegando. Quiero conquistar el mundo”, anota Juanita en entrevista con El COLOMBIANO.

Romina

Sobre su rol de Romina reconoce que le permitió mostrar todo su potencial. “Me siento superorgullosa del producto en general”.

En el rodaje de la telenovela contó con el apoyo de actores de gran trayectoria como Fernando Arévalo, al que considera su “cómplice y maestro”.

“Fer es una persona supremamente generosa, abierta y humilde, fue superimportante y valioso para mí desde el primer casting, fue un gran maestro”, reconoce Juanita que también destaca el apoyo que recibió del español Emmanuel Esparza, que le ayudó mucho a manejar la ansiedad, le enseñó lo valioso que es el descanso para el actor. “Me apadrinó desde el primer momento”.

Tras las grabaciones de Romina (la novela termina en menos de un mes) había decidido descansar un tiempo, desconectarse de la actuación, pero en su camino apareció una propuesta de Casa Ensamble para hacer teatro.

“Ha sido muy bacano porque es otro sueño cumplido, yo siempre había querido hacer teatro así y nunca había tenido la oportunidad, pues yo había hecho una obra pero tenía un papel supremamente chiquito y ahora tengo un rol principal, con algo muy diferente a Romina”, cuenta la actriz paisa.

Su tiempo libre

Las grabaciones del nuevo proyecto de TV y la obra de teatro poco tiempo le dejan para otras actividades, tanto así que no ha podido volver a Medellín para ver a su familia y a sus amigos.

“Antes no le encontraba tanto valor al descanso, siempre quería estar haciendo cosas, pero era porque no lo había llegado a necesitar de la manera en la que lo he necesitado ahora, ha sido una enseñanza supergrande que me ha dado la vida: que la mejor manera de cuidarme es descansando”.