La vida de Juan Gabriel se contará en nueva serie de Netflix; conozca las primeras imágenes

Aunque siempre estuvo rodeada de misterios, una de las pocas certezas sobre la vida de Juan Gabriel es la grandeza de su carrera musical. Su trayectoria es la que podrá verse próximamente en Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, la serie documental que llegará a Netflix.

El 30 de octubre estará disponible esta producción, que en total tendrá cuatro capítulos, en los que se recordarán algunos de los momentos más importantes de vida que, a su vez, marcaron a los seguidores de sus canciones.

Este jueves, Netflix dio a conocer el primer tráiler de la seria, el cual inicia con grabaciones del día de la muerte del cantante. Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, falleció el 28 de agosto de 2016 en California, Estados Unidos, hace exactamente nueve años.