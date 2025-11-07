La historia Germán David Parrado, el joven sordo que cumplió su sueño de conocer a Fico Gutiérrez

Con una sonrisa que reflejaba emoción y orgullo, Germán David Parrado, un joven sordo de 18 años oriundo de Cáqueza, Cundinamarca, cumplió uno de los sueños más grandes de su vida: conocer en persona al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Germán, quien desde hace años admira la labor del mandatario, viajó junto a sus padres José Germán Barrado y Luz Mirella Clavijo, y su hermana Luz Ángela, en una travesía para encontrarse con el alcalde. La familia recorrió cerca de 300 kilómetros desde la ciudad de “La puerta al Llano”.

“Vine a cumplir el sueño de mi hijo, siempre quiso venir a saludar a Fico, por lo que hicimos un ahorrito para poder cumplirlo”, contó el padre del joven.

Durante el encuentro, que coincidió con el anuncio oficial de la remodelación del estadio Atanasio Girardot, Germán recibió un balón autografiado por el alcalde. En lenguaje de señas, expresó su agradecimiento y admiración.

“No descansaré hasta que Fico sea presidente de nuestra república. Estoy feliz de estar aquí con ustedes”, indicó el joven.