Entre las 12 precandidatas oficiales que competirán por el título de Miss Universe Antioquia y Miss Universe Medellín, está Johana García Cardona, una mujer con experiencia de vida trans, de 28 años de edad, y quien busca hacer historia porque de lograrlo se convertiría en la primera mujer trans en representar al departamento o la ciudad en el certamen nacional. Es activista de la población LGTBIQ+, modelo, bailarina y presentadora. En 2018 fue Chica Qhubo de la semana, siendo la primera mujer trans en lograr esto. Y en 2021 se coronó Miss International Trans, el evento de belleza trans más importante de América Latina.



Su participación en Miss Universe Antioquia, como dice ella, es algo “nuevo, diferente y arriesgado a la hora de transformar imaginarios frente a las mujeres”. Precisamente, en los últimos años ha hecho parte de diferentes proyectos que educan sobre salud sexual, visibilización de las diversidades y las mujeres. En la actualidad, es directora de salud y diversidad en la Fundación ANCLA. Durante los meses de febrero y marzo de 2024 se llevarán a cabo actividades con las precandidatas. La elección y coronación será a mediados del próximo mes, donde Johana espera dejar su nombre muy en alto.



¿Qué representa para usted ser la primera mujer trans que aspira ser la nueva Miss Universe Antioquia o Medellín?

”¡Todo! Porque yo hago parte de ese proceso de transformación que ha tenido el territorio, desde la diversidad, respetar los derechos de las mujeres, las oportunidades laborales. Que por primera vez el departamento o la ciudad, que tradicionalmente han sido machistas, sea representado por mí demuestra que ahora está abrazando de una manera especial otras perspectivas de las mujeres más allá de los cuerpos”. ¿Cómo han sido sus días en las últimas semanas?

”He estado practicando pasarela y haciendo ejercicio, gestionando una beca para estudiar inglés, buscando marcas para que me patrocinen los vestuarios para las actividades previas a la elección. Estoy en modo concentración con un círculo de personas que me apoyan. Sé que el tema de la universidad será un talón de aquiles, pero demostraré que aunque no he tenido el placer de pasar a una universidad, para enviar un mensaje poderoso e inspirar a los demás eso lo da la experiencia de vida”.



¿Cómo se está preparando para recibir las críticas por su participación?

”He sido una mujer que le ha tocado pasar por un montón de situaciones que me han fortalecido para formarme como soy. Por muy mal que me vaya a sentir por los comentarios, la verdad eso no me va a derrotar porque en esta posición en la que estoy me siento preparada para recibir cualquier comentario sobre mi físico. Todo lo voy a tomar como una manera de generar reflexión sobre eso”. ¿Qué opina sobre las personas que dicen que las mujeres trans no son mujeres?

”Nosotras hacemos parte de la diversidad de la mujer precisamente. No niego que hay una parte fundamental e importante desde el tema biológico que no se puede negar, pero no hablan desde la construcción que se puede hacer como mujer de manera autónoma para mostrar una ausencia que aporta y construye a todas las transformaciones y tabúes sobre el cuerpo de la mujer. Se tiene que dejar de tener en cuenta a la mujer pensando primero en lo que representa a nivel sexual. Tenemos que aceptar que así como hay diferentes tipos de mujeres trans, las mujeres en general somos diferentes”.



¿Cómo fue su adolescencia trans en el barrio Santo Domingo de Medellín?

”Me tocó una generación que tenía el camino un poquito más despejado gracias a las personas adultas mayores LGTBIQ+ de la ciudad. Sin embargo, sufrí discriminaciones, pero mi ser siempre me impulsó a ser. En mi familia nunca me prohibieron de forma radical que no fuera quien soy”. ¿La Johana que habla hoy es el resultado de qué?

”De todo lo que he vivido desde mi nacimiento, infancia, juventud y ahora que soy una adulta joven. Soy el resultado del proceso de formación que he recibido, el apoyo de mi familia, fundaciones y la gente que sueña con defender la diversidad. Vengo de una familia que lastimosamente no tuvo acceso al tema educativo, pero desde que tomé la decisión de ser una mujer trans hice parte de un grupo en el colegio en el que me di cuenta que mi futuro era lo social. En el 2014 fui la personera y logré ir durante los últimos tres años con uniforme de mujer, lo que me permitió ganarme un respeto y apoyo dentro de mi círculo educativo. Más adelante, cuando me gradué, hice parte de varios proyectos de la ciudad enfocados con el tema de la promoción de salud sexual, ahí conocí incluso historias más duras que la mía”.



¿Qué más experiencias ha tenido en su vida?

”Estudié una técnica de operaciones comerciales en el Sena; fui cajera en el Éxito, allá también hice mis prácticas. Por medio de plataformas como los reinados me comencé a visibilizar dentro de la población LGTBIQ+, donde me he destacado por mi visión sobre la diversidad, el cuerpo y la salud. En 2016 participé en Mujeres Jóvenes Talento en la modalidad liderazgo y organización, fui la primera mujer trans en hacerlo. También fui presentadora de Telemedellín”. Le puede interesar: La vida de la familia trans que se volvió una película ¿Qué se imagina si logra ganar una de las dos bandas?

”Abrir un camino con todo el amor y el esfuerzo, la responsabilidad física e intelectual es muy grande. Lo principal será caminar bien, tener una buena producción, verme hermosa, impactar a los jurados y vender mi proyecto, el resto que sea manos de Dios si me ve como una opción entre las mujeres tan hermosas de Colombia. Si gano me voy a pegar una empeliculada gigante porque sería la primera vez que una mujer trans representa la belleza colombiana”.