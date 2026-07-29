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Hija de Tom Cruise, Suri, renuncia al apellido de su padre: ¿qué la llevó a tomar esta decisión?

Tras años sin una relación pública con Tom Cruise, Suri cambió legalmente su apellido por Noelle, el segundo nombre de su madre, Katie Holmes.

  • La hija de Tom Cruise cambió legalmente su apellido y dejó de usar el de su padre. En la imagen, el actor junto a Suri cuando era niña. Foto: Redes sociales.
    La hija de Tom Cruise cambió legalmente su apellido y dejó de usar el de su padre. En la imagen, el actor junto a Suri cuando era niña. Foto: Redes sociales.
Saray González Toro
Saray González Toro
29 de julio de 2026
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Suri Cruise, la única hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar legalmente el apellido de su padre. La información fue revelada por la revista People, luego de consultar el registro de inscripción de votantes del estado de Pensilvania, donde la joven figura oficialmente como Suri Noelle.

Según la revista, Suri, de 20 años, estudia en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, y se registró para votar en el condado de Allegheny con ese nombre. El medio aclara que en Pensilvania, los ciudadanos deben inscribirse utilizando el nombre que aparece legalmente en sus documentos de identidad.

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No obstante, la joven ya había comenzado a utilizar ese nombre desde junio de 2024, cuando apareció como Suri Noelle durante su ceremonia de graduación de la escuela secundaria.

Pero, ¿por qué Suri Cruise cambió su apellido? De acuerdo con los reportes publicados por medios estadounidenses, Suri adoptó Noelle, el segundo nombre de su madre, Katie Holmes, como apellido con el propósito de construir una identidad propia, tomar distancia del apellido Cruise y rendir homenaje a la actriz.

La decisión también coincidió con el inicio de una nueva etapa personal. Tras ingresar a la Universidad Carnegie Mellon para estudiar teatro musical, la joven habría buscado reducir la atención mediática asociada con el apellido de su padre y desarrollar su vida académica con un perfil más discreto.

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Una relación distante desde el divorcio

Suri nació en abril de 2006. Ese mismo año, en noviembre, Tom Cruise y Katie Holmes contrajeron matrimonio, pero la relación terminó en 2012, cuando la actriz presentó la demanda de divorcio.

Desde entonces, Holmes obtuvo la custodia de su hija y ambas vivieron en Nueva York hasta que Suri se trasladó a Pensilvania para iniciar sus estudios universitarios en 2024.

Según reportes de TMZ y People, Tom Cruise no mantiene una relación con su hija desde el divorcio. Además, medios estadounidenses señalan que padre e hija no han sido fotografiados juntos en público desde 2012.

La separación entre Katie Holmes y Tom Cruise ocurrió en 2012, cuando la actriz presentó la demanda de divorcio en Nueva York. De acuerdo con diversos reportes de medios estadounidenses, su objetivo era obtener la custodia legal de Suri y garantizar que su hija creciera fuera del entorno de la Iglesia de la Cienciología, organización religiosa de la que forma parte el actor.

El cambio de apellido de Suri Cruise se suma a otros casos conocidos entre hijos de celebridades. Zahara, Maddox y Shiloh, tres de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, también solicitaron legalmente dejar de utilizar el apellido de su padre.

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Bloque de preguntas y respuestas:

Suri Cruise estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursa estudios de teatro musical.
Suri Cruise estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursa estudios de teatro musical.
Suri Cruise estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursa estudios de teatro musical.
Suri Cruise estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursa estudios de teatro musical.
Suri Cruise estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursa estudios de teatro musical.
Suri Cruise estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursa estudios de teatro musical.

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