Hija de Tom Cruise, Suri, renuncia al apellido de su padre: ¿qué la llevó a tomar esta decisión?

Suri Cruise, la única hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar legalmente el apellido de su padre. La información fue revelada por la revista People, luego de consultar el registro de inscripción de votantes del estado de Pensilvania, donde la joven figura oficialmente como Suri Noelle.

Según la revista, Suri, de 20 años, estudia en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, y se registró para votar en el condado de Allegheny con ese nombre. El medio aclara que en Pensilvania, los ciudadanos deben inscribirse utilizando el nombre que aparece legalmente en sus documentos de identidad.

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No obstante, la joven ya había comenzado a utilizar ese nombre desde junio de 2024, cuando apareció como Suri Noelle durante su ceremonia de graduación de la escuela secundaria.

Pero, ¿por qué Suri Cruise cambió su apellido? De acuerdo con los reportes publicados por medios estadounidenses, Suri adoptó Noelle, el segundo nombre de su madre, Katie Holmes, como apellido con el propósito de construir una identidad propia, tomar distancia del apellido Cruise y rendir homenaje a la actriz.

La decisión también coincidió con el inicio de una nueva etapa personal. Tras ingresar a la Universidad Carnegie Mellon para estudiar teatro musical, la joven habría buscado reducir la atención mediática asociada con el apellido de su padre y desarrollar su vida académica con un perfil más discreto.

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