Yina Calderón ya pudo hablar con Epa Colombia después de casi dos años: “Ya no quiere vivir”

La creadora de contenido Yina Calderón dio a conocer nuevos detalles sobre la situación actual de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien está recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como la cárcel de Picaleña.
En entrevista con el programa El Mañanero, de La Mega, este jueves, Calderón reveló que recientemente pudo hablar con la reconocida empresaria de keratinas.
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“Tuve la oportunidad de hablar con ella. Desde la cárcel pueden hacer llamadas. Hablamos luego de casi dos años de que no teníamos cruce para evitar escándalos y no perjudicarla”, aseguró la influencer, quien ha defendido públicamente a Barrera en múltiples ocasiones.
En esta ocasión, Yina contó que Epa Colombia está atravesando un momento de gran dificultad emocional en prisión. “Ella está muy mal, me decía: ‘Ya no quiero vivir, ¿cómo hago para mi niña? La voy a dejar a Karol (la pareja de Daneidy)’”, dijo. Luego, aseguró que le gustaría que las autoridades evaluaran la posibilidad de que su amiga continúe pagando su pena en prisión domiciliaria.