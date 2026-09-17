Yina Calderón ya pudo hablar con Epa Colombia después de casi dos años: “Ya no quiere vivir”

La creadora de contenido Yina Calderón dio a conocer nuevos detalles sobre la situación actual de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien está recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como la cárcel de Picaleña. En entrevista con el programa El Mañanero, de La Mega, este jueves, Calderón reveló que recientemente pudo hablar con la reconocida empresaria de keratinas. Lea: ¿Quién es Melanie Pavola, la modelo e influencer que vinculan a la separación de J Balvin y Valentina Ferrer? “Tuve la oportunidad de hablar con ella. Desde la cárcel pueden hacer llamadas. Hablamos luego de casi dos años de que no teníamos cruce para evitar escándalos y no perjudicarla”, aseguró la influencer, quien ha defendido públicamente a Barrera en múltiples ocasiones. En esta ocasión, Yina contó que Epa Colombia está atravesando un momento de gran dificultad emocional en prisión. “Ella está muy mal, me decía: ‘Ya no quiero vivir, ¿cómo hago para mi niña? La voy a dejar a Karol (la pareja de Daneidy)’”, dijo. Luego, aseguró que le gustaría que las autoridades evaluaran la posibilidad de que su amiga continúe pagando su pena en prisión domiciliaria.

Una de las preguntas que los presentadores del programa radial le hicieron a Calderón fue si actualmente Epa Colombia está recibiendo atención psicológica en la cárcel. Al respecto, respondió: “¿Cuál ayuda psicológica si la sacan para una cita médica con brazaletes en los pies como si hubiera matado a quién sabe cuántas personas? La comida de ella es diferente, tiene un trato inhumano”. Otro asunto que también abordó en la conversación fue el estado de la empresa de keratinas de Barrera. Según Yina, la situación legal ha impactado negativamente a la compañía. Cabe recordar que este miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la empresa con una multa de $140.476.000 por incumplir las normas de protección al consumidor.

Epa Colombia fue detenida y encarcelada el 27 de enero de 2025, tras la ratificación de su condena de 63 meses y 15 días de prisión. La también creadora de contenido está en prisión por los daños que ocasionó al sistema TransMilenio en noviembre de 2019, en el marco del paro nacional.

Esto es lo que ha dicho Yina Calderón sobre Stream Fighters 5

En su paso por La Mega, Yina también habló sobre su enemistad con Andrea Valdiri y se refirió al episodio que ambas protagonizaron el año pasado en el evento de boxeo Stream Fighters, en el que se iban a enfrentar y del que finalmente Calderón se bajó a los pocos segundos después de haber subido al ring. “Lo que pasó, pasó”, aseguró, luego de que días antes se conocieran en redes sociales algunos videos de Yina junto a Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, expareja de Valdiri. Ambos fueron vistos almorzando y, en ese momento, Calderón aprovechó para aconsejarlo, ya que participará en Stream Fighters 5, el evento organizado por WestCol. “Usted no se vaya a retirar, necesito que le dé como es, lo quiero en el primer round”, le dijo Calderón al creador de contenido, a quien también le prometió “que le voy a dar unas clases y verá que usted le gana. Cuidado se me retira, demuestre quién es el Agropecuario”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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