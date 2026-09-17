¿Quién es Melanie Pavola, la modelo e influencer que vinculan a la separación de J Balvin y Valentina Ferrer?

La modelo y exreina de belleza Valentina Ferrer anunció en sus redes sociales que estaba en un proceso de separación de su pareja, J Balvin, confirmando los rumores sobre su situación sentimental. Al confirmarse esta noticia, uno de los nombres que empezó a sonar es el de la modelo y creadora de contenido, Melanie Pavola.

Nacida en Monterrey, México, Pavola a sus 35 años se ha hecho popular por su contenido en plataformas digitales relacionado con moda, fotografía, viajes y estilo de vida. Antes de llegar al mundo de la farándula, según ha contado la influencer, se dedicaba a ser mesera.

Su salto al modelaje se dio cuando comenzó a usar sus redes como un “book” digital donde subía las sesiones que hacía en colaboración con diferentes fotógrafos profesionales. También ha actuado en diferentes videos musicales, en su mayoría de El Cartel de Santa, un grupo mexicano de hip hop.

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Tiene una trayectoria como presentadora en su país natal, teniendo presencia en la cadena local Multimedios Televisión. Además, fue presentadora a nivel internacional en el programa de videos virales Ridículos MTV. En sus redes, Pavola supera los 2.5 millones de seguidores en Instagram y cuenta con una comunidad activa en TikTok y tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans.