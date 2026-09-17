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¿Quién es Melanie Pavola, la modelo e influencer que vinculan a la separación de J Balvin y Valentina Ferrer?

Tras la confirmación de la exreina de belleza argentina sobre la separación del artista, internautas recordaron unas declaraciones de la mexicana sobre una supuesta infidelidad.

  • Valentina Ferrer confirmó separación de J Balvin, esto semanas después de unas declaraciones de la influencer mexicana Melanie Pavola sobre una supuesta infidelidad. Fotos: @valentinaferrer y @melaniepavola
    Valentina Ferrer confirmó separación de J Balvin, esto semanas después de unas declaraciones de la influencer mexicana Melanie Pavola sobre una supuesta infidelidad. Fotos: @valentinaferrer y @melaniepavola
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La modelo y exreina de belleza Valentina Ferrer anunció en sus redes sociales que estaba en un proceso de separación de su pareja, J Balvin, confirmando los rumores sobre su situación sentimental. Al confirmarse esta noticia, uno de los nombres que empezó a sonar es el de la modelo y creadora de contenido, Melanie Pavola.

Nacida en Monterrey, México, Pavola a sus 35 años se ha hecho popular por su contenido en plataformas digitales relacionado con moda, fotografía, viajes y estilo de vida. Antes de llegar al mundo de la farándula, según ha contado la influencer, se dedicaba a ser mesera.

Su salto al modelaje se dio cuando comenzó a usar sus redes como un “book” digital donde subía las sesiones que hacía en colaboración con diferentes fotógrafos profesionales. También ha actuado en diferentes videos musicales, en su mayoría de El Cartel de Santa, un grupo mexicano de hip hop.

Lea también: ¿Por unos cachos con Melanie Pavola?: Valentina Ferrer anunció su separación de J. Balvin

Tiene una trayectoria como presentadora en su país natal, teniendo presencia en la cadena local Multimedios Televisión. Además, fue presentadora a nivel internacional en el programa de videos virales Ridículos MTV. En sus redes, Pavola supera los 2.5 millones de seguidores en Instagram y cuenta con una comunidad activa en TikTok y tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans.

¿Por qué relacionan a Pavola con la separación de J Balvin y Valentina Ferrer?

Semanas atrás, Melanie mencionó públicamente que sostuvo un supuesto romance con el cantante colombiano en Nueva York entre 2020 y 2021. De acuerdo con su relato, al terminar su supuesto encuentro con el paisa, Balvin le reveló que Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río y que también se encontraba en esa misma ciudad.

Pavola subrayó en sus redes que, tras enterarse esa noticia, abandonó el lugar en el que estaba supuestamente con J Balvin y le envió un mensaje directo por Instagram a Ferrer para disculparse, aclarándole que desconocía su situación gestante.

Las declaraciones de la modelo mexicana estuvieron acompañadas de varias fotos subidas a su cuenta de Instagram donde se le observa junto al cantante urbano en camerinos y eventos.

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Aunque los internautas han revivido estas declaraciones tras la confirmación de Ferrer en las redes sobre su separación del artista, ni la exreina ni el cantante han atribuido su ruptura a una infidelidad ni han mencionado a la mexicana.

Siga leyendo: ¿Quién es Valentina Ferrer? La Miss Argentina 2014, expareja de J Balvin y madre de su hijo

Preguntas y respuestas

¿Quién es Melanie Pavola y a qué se dedica?
Melanie Pavola es una modelo y creadora de contenido mexicana, nacida en Monterrey. Tiene trayectoria como presentadora y ha trabajado en videos musicales. Actualmente, comparte contenido sobre moda, fotografía, viajes y estilo de vida en redes sociales.
¿Qué relación tuvo Melanie Pavola con J Balvin?
Pavola afirmó públicamente que mantuvo un romance con J Balvin en Nueva York entre 2020 y 2021. Según su relato, desconocía que el cantante mantenía una relación con Valentina Ferrer hasta que él le informó que ella estaba embarazada.
¿Por qué Melanie Pavola volvió a ser mencionada tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer?
Las declaraciones que Pavola hizo semanas antes fueron retomadas después de que Ferrer confirmara su separación de J Balvin. Sin embargo, ni Ferrer ni el cantante han señalado a Pavola como causa de la ruptura ni han atribuido esta a una infidelidad.

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