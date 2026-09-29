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Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en “La caminata de la Loba” en Madrid: así fue el encuentro

Los futbolistas hicieron parte del grupo de invitados especiales que acompañó a la artista durante “La caminata de la Loba”. Ambos le regalaron sus camisetas de la Selección Colombia a Shakira.

  • Linda Caicedo y Johan Mojica asistieron a los conciertos de este fin de semana de Shakira en Madrid, España. FOTO: Tomada de @linda_caicedo11 y @johanmojica en Instagram.
    Linda Caicedo y Johan Mojica asistieron a los conciertos de este fin de semana de Shakira en Madrid, España. FOTO: Tomada de @linda_caicedo11 y @johanmojica en Instagram.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los conciertos de este fin de semana de Shakira en Madrid, España, no solo se hicieron virales por la calidad del espectáculo, sino por los colombianos que sorprendieron con su presencia en el show. Una de ellas fue la futbolista Linda Caicedo, quien este domingo asistió al Macondo Park.

La deportista fue una de las personas que acompañó a la cantante barranquillera durante su ingreso al escenario. A este momento se le conoce como “La caminata de la Loba” y se ha convertido en uno de los más icónicos de esta gira mundial.

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Caicedo hizo parte del selecto grupo de invitados que caminó con Shakira en su entrada triunfal el pasado domingo 27 de septiembre, la sexta de sus doce fechas en la ciudad europea. A pesar de que este detalle se robó la atención de los seguidores de las colombianas, también los emocionó el regalo que la futbolista le hizo a la artista.

La jugadora del Real Madrid le regaló su camiseta de la Selección Colombia, la cual tiene el número 18 en la espalda, y compartió una fotografía junto a Shakira en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con casi un millón de seguidores.

El día anterior al concierto, Caicedo había jugado contra la Real Sociedad en San Sebastián. Luego de terminar su compromiso deportivo, fue que asistió al show musical que es una representación de Colombia en el extranjero.

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Johan Mojica caminó al lado de Shakira en Madrid: “Le dije que era una reina”

Pero la futbolista no fue la única colombiana que estuvo el fin de semana en los conciertos de Shakira. Johan Mojica, quien jugó en la Selección Colombia en el Mundial 2026, también acompañó a la barranquillera en su caminata de ingreso al escenario. Eso ocurrió el sábado 26 de septiembre.

El deportista, al igual que Linda, le dio a la cantante su camiseta con el número 18. El momento de la entrega quedó registrado en fotografías que Mojica compartió en su cuenta de Instagram junto con un mensaje dedicado a la artista.

“Un honor y una experiencia maravillosa haber compartido este momento contigo, Shakira. Gracias por inspirar al mundo con tu música, tu talento y tu grandeza. Eres leyenda, Colombia te admira y el mundo te aplaude”, dijo en la red social.

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El que acaba de pasar fue el segundo de los cuatro fines de semana que la barranquillera se presentará en Madrid. Los próximos conciertos están programados para el 2, 3 y 4 de octubre, y los shows finales serán el 9, 10 y 11.

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Cada función tiene capacidad para recibir 50.000 personas, mientras que se espera que a la residencia completa asistan alrededor de 600.000. Después de su paso por España, Shakira tiene programada una presentación en las Pirámides de Guiza, en Egipto, el 28 de noviembre de 2026, la cual sería el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira más exitosa de su carrera.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo son los próximos conciertos de Shakira en Madrid?
Los próximos conciertos de Shakira en Madrid están programados para el 2, 3 y 4 de octubre, mientras que las últimas presentaciones en la ciudad serán el 9, 10 y 11 de octubre de 2026.
¿Qué colombianos acompañaron a Shakira en la “caminata de la Loba” en Madrid?
Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en su entrada al escenario durante sus conciertos en Madrid. Caicedo participó el 27 de septiembre y Mojica lo hizo el 26 de septiembre.
¿Cuándo termina la gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira?
La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tiene programado su cierre el 28 de noviembre de 2026 con una presentación de Shakira en las Pirámides de Guiza, en Egipto.

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