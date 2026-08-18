El panorama de la reconstrucción tras el sismo: 42.000 viviendas averiadas en zonas críticas y 8.000 en iniciaciones

Una semana después del terremoto que afectó a varias regiones de Colombia, ya está en marcha un plan de reconstrucción que busca atender la emergencia habitacional y recuperar la infraestructura de las zonas más golpeadas, como el Eje Cafetero, Valle y Chocó, que contarían con más de 8.000 viviendas en construcción. Se estima que en todo el país se destruyeron más de 12.000 y solo en las cinco ciudades más afectadas hay más de 3.000 colapsadas y 42.200 averiadas. El plan del Gobierno Nacional contempla una intervención que va desde la atención inmediata de las familias damnificadas hasta la construcción de nuevas viviendas, el mejoramiento de inmuebles que puedan ser recuperados y la reconstrucción de infraestructura como colegios, centros de salud, vías y puentes. Entérese: Fotos y videos del desastre tras el terremoto de 7,7 en Indonesia: así quedaron las zonas afectadas de la isla de Flores La estrategia fue definida luego de una reunión sostenida el pasado 14 de agosto entre el presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Vivienda y representantes del sector empresarial. La coordinación de los recursos y las acciones se realizará a través del Fondo Milagro, creado por el Gobierno como instrumento para articular los esfuerzos de reconstrucción. Lo cierto es que será una tarea de largo aliento, ya que cifras preliminares citadas por Presidencia estiman que los daños por el terremoto están avaluados en unos $30 billones.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas?

Los reportes del Ministerio de Vivienda registran más de 12.000 viviendas destruidas y más de 75.000 averiadas, además de más de 170 edificios colapsados y decenas de colegios y centros de salud destruidos. El balance de Asocapitales, con corte al mediodía del 18 de agosto, indica que solo en las cinco capitales que permanecen en alerta roja (Cali, Armenia, Manizales, Pereira y Quibdó) se contabilizan 3.010 viviendas colapsadas y 42.208 averiadas, aunque estas últimas continúan en proceso de verificación. La magnitud del daño también ha generado una fuerte presión sobre los alojamientos temporales. Las cinco ciudades priorizadas cuentan con 14 albergues que actualmente reciben a 2.013 personas. Pereira concentra la mayor cantidad, con 1.300 personas alojadas en siete albergues. Le siguen Manizales, con 195 personas; Cali, con 192; Quibdó, con 191, y Armenia, con 135.

Ya hay más de 8.000 viviendas iniciadas en las zonas afectadas

Mientras el Gobierno estructura la reconstrucción, las regiones del Eje Cafetero y Valle, dos de las zonas más afectadas, ya cuentan con más de 8.000 iniciaciones de vivienda nueva, de acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Los datos corresponden a proyectos de vivienda que ya habían iniciado su construcción y sirven como referencia sobre la capacidad habitacional que existe en estas regiones. En Caldas, durante el primer semestre se registraron 895 unidades de vivienda iniciadas. Esto representa un crecimiento de 30%. En julio se registraron además 20 iniciaciones de vivienda no VIS.

La cuestión es que las demás regiones críticas han mostrado una notable reducción en las inciaciones de proyectos, por ejemplo, en Risaralda, se iniciaron 1.551 unidades a julio. El acumulado representa una caída de 17% frente a las 1.870 unidades que habían comenzado en el mismo periodo del año anterior. El Valle del Cauca concentra el mayor número de iniciaciones. Durante el primer semestre se registraron 4.891 unidades, aunque la cifra representa una disminución de 32 % frente a las 7.180 del mismo periodo de 2025. De ese total, 3.597 correspondieron a vivienda de interés social. En Quindío, las iniciaciones de vivienda cayeron 8,7 %. Durante el primer semestre se registraron 686 unidades.

¿Qué pasará con las familias que perdieron sus viviendas?

La primera fase del plan gubernamental estará enfocada en la atención inmediata y en establecer con mayor precisión la magnitud de los daños. La UNGRD, en coordinación con las entidades territoriales, avanzará en la entrega de subsidios de arrendamiento para las familias que deban abandonar temporalmente sus viviendas. También se contemplan mecanismos de apoyo relacionados con servicios públicos y otros recursos necesarios para atender la emergencia. Uno de los componentes centrales será el denominado “Batallón de Expertos”, conformado por profesionales especializados que se desplazarán a los territorios afectados para apoyar la evaluación técnica de las viviendas y la infraestructura.

El grupo estará integrado por profesionales de alta experiencia que se inscribieron en una convocatoria nacional liderada por la cartera de Vivienda y los gremios. Su trabajo permitirá realizar un diagnóstico y tamizaje técnico de las edificaciones, especialmente sobre sus condiciones estructurales y de seguridad. Con esa información se determinará cuáles viviendas pueden ser reparadas, cuáles requieren intervenciones estructurales y cuáles deberán ser reemplazadas. El sector empresarial también apoyará esta primera fase con donaciones, maquinaria amarilla para remover escombros y capacidades técnicas y logísticas.

¿En qué consiste la “Vivienda Milagro”?

Una vez avance la caracterización técnica comenzará la segunda etapa, denominada Vivienda Milagro, enfocada en entregar soluciones a los hogares que perdieron sus casas. El Gobierno buscará identificar junto con Camacol y el sector constructor proyectos de Vivienda de Interés Social que estén terminados, disponibles y en condiciones de entrega inmediata en las zonas afectadas o en lugares desde los cuales puedan atenderse las familias damnificadas. Le puede gustar: Duras críticas por entrega de balones de Abelardo de la Espriella en Buenaventura: “eso es mucha miserableza” Estas viviendas serían una de las primeras alternativas para los hogares cuyas casas fueron completamente destruidas. El modelo combinará recursos públicos y privados mediante la estrategia “Todos Ponen”. En el cierre financiero de las soluciones habitacionales podrán participar los subsidios del Gobierno Nacional, las cajas de compensación familiar y las entidades territoriales. Los empresarios, por su parte, manifestaron su disposición a contribuir mediante reducciones de costos y contrapartidas que permitan disminuir el valor final de las viviendas.

A reparar viviendas

La idea del Gobierno es priorizar los inmuebles que, según el diagnóstico técnico, presenten daños reparables y puedan recuperar condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. Para facilitar estas intervenciones se estructurará un Banco de Materiales, con participación y gestión del sector empresarial, que permitirá disponer de insumos para las labores de reparación y reconstrucción. El modelo contempla que el Gobierno aporte recursos y que los ejecutores incorporen contrapartidas, con el objetivo de ampliar el número de hogares que puedan recibir atención. La fase posterior de reconstrucción está proyectada para desarrollarse durante los próximos años. El Gobierno contempla soluciones de vivienda que puedan terminarse y entregarse durante 2027 y 2028, además de nuevos mejoramientos para los hogares afectados. También se revisarán mecanismos que permitan habilitar terrenos de manera ágil para desarrollar proyectos habitacionales, siempre que cumplan las condiciones técnicas y jurídicas necesarias. La reconstrucción, sin embargo, no se limitará a las viviendas. El Ejecutivo evaluará mecanismos como obras por impuestos y recursos asociados al Sistema General de Regalías, según corresponda jurídicamente, para financiar infraestructura complementaria. Esto incluye colegios, parques, puestos de salud, infraestructura vial, puentes y otros equipamientos que requieran las comunidades. Consulte: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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