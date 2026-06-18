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La Selección Colombia de las tribunas: los famosos que alentaron al equipo nacional en México

La presencia de varios cantantes en el estadio no pasó desapercibida para los internautas.

  • Fonseca, Carlos Vives y Manolo Cardona estuvieron en las tribunas durante el debut de la selección Colombia en el Mundial de la Fifa 2026. Foto: cortesía @manolo cardona.
    Fonseca, Carlos Vives y Manolo Cardona estuvieron en las tribunas durante el debut de la selección Colombia en el Mundial de la Fifa 2026. Foto: cortesía @manolo cardona.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El debut de la selección Colombia en el Mundial de Futbol 2026 no solo reunió a miles de aficionados en las tribunas del Estadio Azteca, sino también a varias figuras del entretenimiento colombiano, quienes se sumaron al apoyo de la tricolor durante su primer partido del torneo.

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Entre los asistentes que más llamaron la atención estuvo Maluma. El artista compartió en sus redes sociales imágenes de su llegada al estadio, momentos junto a algunos jugadores y aficionados colombianos presentes en el escenario deportivo.

“Equipo ganador”, escribió el antioqueño en una de sus publicaciones, acompañada de fotografías en las que se le vio a nivel de cancha, listo para alentar a la selección colombiana. En videos difundidos por usuarios en redes sociales, también apareció en un palco junto a su pareja y mamá de sus hijos, Susana Gómez.

El cantante Fonseca compartió en de sus historias de Instagram un video minutos antes del inicio del encuentro. En las imágenes apareció acompañado de su familia y del cantante Carlos Vives, quien un día antes había ofrecido un concierto en la capital mexicana. También estuvo presente el actor Manolo Cardona.

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Sebastián Yatra fue otra de las celebridades que dejó ver su entusiasmo por el equipo nacional. En su cuenta oficial de Instagram publicó videos y fotografías de su experiencia en el estadio. Más tarde, desde su asiento, también se le vio saludando a seguidores y celebrando las anotaciones de Colombia.

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