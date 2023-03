Johanna Cure, la primera actriz colombiana en aparecer en Grey’s Anatomy

“Interpreto a Natalia, una paciente que enfrenta un cáncer en el esófago y que está a la espera que le den la noticia que ya no lo tiene, pero el tema se complica desde lo médico y lo económico, porque ella no tiene un buen seguro médico. El personaje refleja el drama actual de muchas personas en Estados Unidos” , contó Johanna en charla con EL COLOMBIANO, desde Los Ángeles.

Cuenta que hace menos de año su nuevo representante le consiguió la oportunidad para audicionar para Grey’s Anatomy.

“Fue muy extraño porque lo hice para otro personaje, con una figuración más pequeña, de un solo capítulo, pero no fui elegida y eso me llenó de tristeza, pero luego recibí la agradable sorpresa de que a los productores les gustó tanto la audición que me ofrecieron un personaje con mucho más peso y más presencia, en dos capítulos.

Para mí ya era importantísimo el logro de poder estar en esta serie, pero que me dieran dos episodios y con un personaje tan dramático y complejo, fue una bendición que recibí con los brazos abiertos”, relató la actriz, que lleva 20 años viviendo en Estados Unidos.

Su carrera

Johanna Cure fue Primera Princesa en Señorita Colombia en 2001, el mismo año que ganó Vanessa Mendoza, en representación de Chocó, y de ahí se vinculó al modelaje y luego a la actuación.

Le puede interesar: Ahí les quedo: Juanes será actor de cine y lo que dice Arelys Henao de su retiro de los escenarios

“Aprovecho todas las oportunidades que la vida me ha dado, incluyendo ser reina de belleza, algo que nunca lo soñé, fue una faceta que me permitió saltar al modelaje y luego a la televisión, fue relativamente fácil pasar de lo uno a lo otro, me siento muy cómoda ante las cámaras e interpretando personajes”, reconoce la actriz.

Recuerda que su debut como actriz fue con Caracol con Tierra de Cantores (2010), luego vino Amor de Carnaval “y de ahí hice varios proyectos con Telemundo en Miami, donde estaba radicada, luego volví a Colombia hacer Hilos de sangre azul y Polvo carnavalero, la película y la serie. Lo meritorio es que lo logré estando en el exterior y era muy complejo, porque todas las pruebas eran presenciales, no como ahora que las puedes hacer de manera virtual”.

Le puede gustar: Terminaron las grabaciones de El Capo 4 que se verá en plataformas de streaming

Johanna relata que sin imaginarlo terminó radicada en Los Ángeles, antes estaba en Miami, “haciendo series de TV, porque Grey’s Anatomy no es la primera, tuve la oportunidad en 2022 de hacer parte de FBI: Most Wanted, mi primera experiencia anglo, al lado de grandes actores, una responsabilidad enorme. Me siento en las nubes”.

Sobre sus planes adelanta que ha aprendido a lo largo de su vida que es mejor dar pasos pequeños para poder saltos largos, “ir despacio para llegar y así ha sido toda mi vida”

Viene constantemente a Colombia, en especial a su tierra Barranquilla, “tengo ese cordón umbilical que jamás voy a cortar, toda mi familia está en Colombia y la tierra siempre me llama”.