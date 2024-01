Con los Globo de Oro, en su edición 81, comienza la temporada de premios que seguirá con los Critic’s Choice Awards el 14 de enero y un día después, el 15 de enero, los retrasados Premios Emmy de 2023 —que tuvieron que aplazarse por la huelga de actores—. Ya en febrero se entregarán los Premios Bafta el 18, los SAG Awards el 24 y los Premios Óscar serán el 10 de marzo (con el anuncio de los nominados el 23 de enero).

Los Globo de Oro se verán este domingo 7 de enero a partir de las 8:00 p.m. por TNT y HBO Max y una hora antes de la gala, a las 7:00 p.m., habrá una cobertura especial del paso de las celebridades por la alfombra roja.

La gala se sabe que durará tres horas y si no alcanza a verla, quedará alojada en HBO Max luego del evento en vivo y disponible en la plataforma por tres meses.

La ceremonia se realizará en el Beverly Hilton de Los Ángeles, y estará presentada por el actor y comediante Jo Koy, quien conducirá el show por primera vez.

En cuanto a nominaciones, Warner Bros. Discovery fue la compañía de medios que recibió más reconocimientos, con 35 nominaciones entre HBO, HBO Max, Warner Bros. Television y Warner Bros. Motion Picture Group.

En cuanto a películas, Barbie es la más nominada con 9 y en las series barrió Succession también con 9. A Barbie le pelean de tú a tú las películas Oppenheimer y Los asesinos de la luna y Succession tiene más lejos a Only murders in the building y The Crown.

¿Quién ganará? El domingo lo sabremos.