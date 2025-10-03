Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por cargos relacionados con prostitución

Este viernes, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Arun Subramanian, dio a conocer la condena del artista conocido como ‘Diddy’ o “Puff Daddy”. Este deberá pagar 50 meses de prisión (un poco más de 4 años), una multa de 500.000 dólares (que equivalen a casi 2.000 millones de pesos colombianos) y cinco años adicionales de libertad supervisada.
En julio, Combs fue declarado culpable por dos cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución, e inocente de tráfico sexual y conspiración para extorsionar. La fiscalía estaba pidiendo 11 años de cárcel.
Puede leer: Cadáver descompuesto hallado en el Tesla de reconocido rapero estadounidense pertenece a una joven de 15 años
La audiencia de sentencia comenzó este viernes en el tribunal de Nueva York donde, en su presencia y ante una gran multitud, fue condenado. La familia de Combs estuvo presente.