En mayo de 2021 la cantante Demi Lovato anunció que definía su identidad de género como no binario: “Durante el último año y medio me he dedicado a sanar y autorreflexionar. Y después de ese trabajo, tuve la revelación de que me identifico como no binario. (...) Siento que eso representa mejor la fluidez en mi expresión de género y me permite sentirme más fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, afirmó en su podcast 4D With Demi Lovato. En ese entonces también pidió que sus nuevos pronombres fueran “they” y “them”, que en inglés se utilizan indistintamente para el plural masculino y femenino, además para nombrar a las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros.

Aunque para esas fechas Lovato contó que había entendido mejor su expresión de género tras hablar con Sam Smith, cantante que también se identifica de esta manera, al día de hoy la cantante volvió a cambiar los pronombres con los que quiere ser referida. Regresó a she (ella) y her (ella) sin abandonar el "they" y "them". Los cambió en la biografía de su cuenta de Instagram y lo confirmó en el podcast Spout. "Para mí, soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer", contó en el podcast que presenta la actriz Tamara Dhia.