¿Por qué los astrólogos están inquietos con la conjunción Saturno Plutón?

Desde el punto de vista astronómico una conjunción entre dos o más planetas es cuando los astros se encuentran alineados con el punto de observación.

La astrología interpreta esas alineaciones de acuerdo a la posición de los planetas en cualquiera de las 12 casas de la rueda zodiacal y a sus grados matemáticos.

Este domingo 12 de enero ocurrió una que no pasaba hace cientos de años y de la que la mayoría de astrólogos están hablando y han dedicado desde artículos, podcast y videos para hacer su análisis: Saturno y Plutón se unieron en el grado 22 de Capricornio cerrando un ciclo que comenzó en octubre de 1982 y empezando uno nuevo.

No solo eso, ese mismo día, Mercurio también llegó a estos dos planetas y entre el 13 y el 14 de enero (depende de la ciudad en la que esté) se une el Sol. Además en Capricornio también están Júpiter y el Nodo sur. Es la alineación planetaria, para los astrólogos, más importante de los últimos años.

La astróloga antioqueña TatiLuna, @tatiluna.guiastral en Instagram, explica que Capricornio rige las estructuras, los gobiernos y los estados, “y todos estos planetas juntos en dicho signo hace que estemos en un momento tan fuerte que los astrólogos mundiales están esperando desde sismos, desastres naturales y otros temas críticos a ese nivel”.



Cuenta el diario El Clarín de Argentina, que grandes hechos de la humanidad se han dado con esta conjunción como “la Guerra de Malvinas en Argentina y la salida de las dictaduras latinoamericanas, pero también se asocia este aspecto al inicio de la Primera Guerra Mundial (1914) y a la Guerra Fría (1947)”. En 1914 la conjunción de ambos planetas se dio en Cáncer y en 1947 en Leo.

Exactamente el 7 de noviembre de 1982 ambos planetas se unieron en una conjunción, más no en el signo de Capricornio sino en el de Libra. La última vez que ambos planetas se unieron en Capricornio fue en 1518, por lo que esta unión implica algo no vivido para estas generaciones.

La unión Saturno Plutón no solo representa una marca en el tiempo de muchos cambios y desde ya se están viendo manifestaciones en el mundo. Lo que explica la astróloga cabalística y autora venezolana Mia Astral, @miastral en Instagram, es que lo que pasa en el mundo (que ya se está viendo) no es “culpa” de la unión entre ambos planetas, “las alineaciones planetarias son como un reloj que indican que es momento, en este caso, de ver los desbalances de poder, las personas que tienen poder y no lo manejan bien, de ver como todos tenemos un poder que le hace mal a la tierra”, por ejemplo.

Lo que explican los astrólogos es que la conjunción entre Saturno y Plutón y días después, con el resto de planetas, no significa que algo vaya a pasar el 12, 13 o 14 de enero, es una energía que estará presente en el transcurso del año y que tendrá momentos claves no solo en el primer mes del año sino también en abril, junio y noviembre de 2020.

A nivel personal, esta unión para la astróloga antioqueña Tavata generará un revolcón fuerte, “un morir simbólicamente en cualquier situación para comenzar algo nuevo con bases sólidas”.

En uno de los artículos públicos en su página web, Mia Astral indica que cada vez que se perfecciona esta alineación “revoluciona fuertemente nuestra realidad”.

En particular, “inicia un ciclo de 36 años durante el cual muchos sistemas estarán cayendo, no solo desde el punto de vista colectivo, sino desde el personal; algo muy grande dentro de nosotros se estará moviendo y nos estará incomodando hasta que finalmente logremos derrumbarlo para construir algo nuevo”, escribió Mia Astral.

Tavata explica que en la carta astral, y dependiendo de la casa en la que le caiga a cada persona, mostrará el tema a tratar para cada uno y añade TatiLuna que es “una crisis, transformación y reconstrucción que viviremos en la zona Capricornio de nuestra carta”.

“En general hay que tomar todo lo que venga con tranquilidad y tener presente que cualquier situación que ocurra este año, y su efecto, durará largo tiempo, la vida nos está invitando a hacer cambios que requerimos en determinadas áreas sacando de raíz todo lo que ya no nos contribuye, tanto peso, carga, situaciones y emociones que no nos van a hacer bien más adelante”, interpreta Tavata.

Detalla TatiLuna que hay que ver el término crisis de manera positiva, “es una crisis necesaria para el mundo porque ya las estructuras políticas y económicas en las que vivimos y que hace años fueron pertinentes, ahora están obsoletas. Es una crisis necesaria también en cada persona porque cada uno, en algo en su vida, ya no está cómodo ni conforme. Hay gente que sabe qué tienes que hacer pero no se atreve a soltar lo seguro, lo que otros esperan, el deber ser.

Necesitamos renovarnos y reformular nuestro norte. Esta energía conjunta de Plutón y Saturno es demasiado fuerte como para ser contenida y lo que nos invita con su pulsión es a soltar”, concluyó.