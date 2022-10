Después de todo lo que ha pasado en los últimos años, Buika no se puede sentir mejor de tener la oportunidad de continuar haciendo música y disfrutando con el público. En Medellín se presentará hoy, en el Teatro Metropolitano, con una gira de despedida de su viejo repertorio, que comprende 15 años de carrera, para empezar a trabajar en lo que serán los conciertos de su nuevo disco. Mientras viaja por Latinoamérica, termina de aprobar las últimas mezclas de lo que lanzará el próximo año, que promete ser un “discazo”.

¿Qué ve cuando repasa lo vivido estos últimos años?

“Me siento empoderadísima, la verdad, porque es una edad de rock and roll maravillosa, y me siento superempoderada con todo lo que ha pasado en los últimos años, que ha habido de todo. A todos nos ha pasado mucho, ha habido miedo, ha habido rabia, ha habido frustración, alegría, muchas cosas, y todo se concentra en el repertorio que traigo. Entonces, mirando atrás, me siento muy orgullosa y muy contenta de poder, como muchos, continuar”.