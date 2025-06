Comic Con Colombia 2025: estas serán las películas que protagonizarán el evento

Finalmente, también se hablará sobre El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, película que no solo redefinió el género del crimen, sino que se convirtió en una referencia sobre el poder y la lealtad familiar y la tragedia humana. Otras producciones a las que se les rendirá tributo con actividades especiales son Doctor Who, The X-Files y Chespirito.

Este año, los invitados a la Comic Con Colombia serán Drake Bell –protagonista de Drake y Josh–; Christopher Mintz-Plasse, actor de Superbad y Kick-Ass, y Taz Skylar de One-Piece. También estará Luis Carreño, que es el actor que realiza el doblaje al español de Bob Esponja.

