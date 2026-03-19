x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Chuck Norris, leyenda del cine, fue hospitalizado de urgencia en Hawái

El actor, de 86 años, fue internado en un centro médico tras sufrir un incidente en la isla de Kauai, ubicada en Hawái. Esto es lo que se sabe.

  • El actor Chuck Norris fue hospitalizado este jueves en Hawai. FOTOS: Tomadas de su Instagram @chucknorris
    El actor Chuck Norris fue hospitalizado este jueves en Hawai. FOTOS: Tomadas de su Instagram @chucknorris
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La leyenda de la actuación estadounidense Chuck Norris sufrió una emergencia médica y fue hospitalizado en la isla de Kauai, ubicada en Hawái, informó este jueves el portal especializado en noticias de celebridades TMZ.

La publicación no reveló de qué tipo de incidente se trató, apenas que ocurrió “en las últimas 24 horas en la isla de Kauai”. Consultada por AFP, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios. Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicación en las redes sociales.

Lea también: Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre. “Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó.

El actor nacido en Oklahoma, Estados Unidos, y cinta negra en varias disciplinas, llegó a crear su propia vertiente de artes marciales a la cual llamó Chun Kuk Do.

La vida artística de Chuck Norris

La carrera artística de la leyenda Chuck Norris es amplia y parece infinita, puesto que ha actuado en distintas cintas como El furor del dragón, Los valientes visten de negro, El lobo solitario, Invasión USA, Fuerza Delta 2: Conexión Colombia, Los indestructibles 2, además de series comoWalker, Ranger de Texas.

Entérese: Sean Penn ganó el Óscar a mejor actor de reparto, pero cambió la ceremonia por ir a Ucrania

Chuck Norris ha sido también el ganador de varios premios y reconocimientos en el Salón de la fama, Golden Boot Awards, Action Martial Arts Hall of Fame, entre otros.

El actor sigue activo en su cuenta de Instagram, donde acumula 2,8 millones de seguidores y publica diverso contenido relacionado con su conocimiento en artes marciales de alto nivel.

En una de sus últimas publicaciones se le ve con una vitalidad que ha impresionado a sus seguidores, pues aunque tiene más de 80 años, aún conserva su musculatura y sus movimientos parecen los de una persona de 40.

Siga leyendo: El blanco y negro y los tonos primaverales se impusieron en la alfombra roja de los Óscar

Temas recomendados

Cultura
Cine
Virales
Emergencias
Actor
Urgencias
Entrenamiento
Hospitales
Hollywood
Hawái
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida