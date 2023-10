Sobre su preparación, Camila detalló que se ha enfocado en la inteligencia emocional, en sentirse cada día más segura, con más confianza. Precisa que fue muy retador, desde que su participación como Miss Casanare, en especial en el proceso de encontrar el balance entre su vida personal, familiar y profesional, pero reiteró que era cuestión de orden y de tener claro que esto fue algo que siempre quiso y por eso está lista para demostrar que va a conseguir ese sueño.

Ganar Miss Universo implicaría un nuevo cambio de vida, pero Camila tiene claro que, desde que entró al concurso, el cambio sería una constante.

—Desde que me inscribí en Miss Universo Colombia ya sabía que dado caso de ganar, cambiaría mi vida y la de mi familia, con muchos compromisos, con una gran responsabilidad, pero así como lo he venido demostrando todo este tiempo, mi esposo ha estado a mi lado, asegurándome que si me tengo que ir para Tailandia o al fin del mundo, él siempre me acompañaría. Es algo que me hace sentir muy tranquila, porque yo he estado para él en sus proyectos y ahora cuento con él en los míos.

El 3 de noviembre viajará a El Salvador, Camila Avella quiere llevarse la energía de todos los colombianos para que “si Dios quiere, volver con la tercera corona para Colombia”.

Se verá por televisión

Esta semana NBCUniversal International Networks y DTC Latin America confirmaron que el certamen de Miss Universo, que se realizará en El Salvador el próximo 18 de noviembre, será transmitido en vivo por USA Network y en simultáneo por Telemundo Internacional. “Este año, mujeres de más de 90 países y seis continentes, competirán por el título de Miss Universo y la oportunidad de llevar su causa de impacto social a una audiencia global”, confirmaron desde el canal.