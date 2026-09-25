Exparticipante de reality es juzgado por asesinato de su esposa: Hay miles de mensajes con su amante deseando su muerte

Caleb Flynn, estrella del programa American Idol contó con entusiasmo cómo su esposa, Ashley, lo había motivado para que ingresara al programa de talento y participara. Actualmente es señalado como el principal sospechoso de su asesinato y los mensajes a su amante serían una evidencia clave. “Amo a mi esposa más que a nada [...] Es muy, muy guapa, simplemente... ¡Guau, la amo!”, fue lo que dijo Caleb en el año 2013 cuando participaba de la duodécima (12°) temporada del programa destinado a encontrar talentos musicales en Estados Unidos. Actualmente tiene 40 años, se desempeña como líder de alabanza en su iglesia y llevaba 16 años de casado con Ashley Flynn.

Ella, una maestra, mentora bíblica y entrenadora de voleibol de secundaria en Tipp City, Ohio, fue hallada muerta en la madrugada del 16 de febrero de 2026 en el domicilio familiar. Según las investigaciones, recibió dos disparos mortales en la cabeza mientras estaba en su cama. Ese día, el líder religioso llamó al 911 a las 2:30 a. m. gritando que un intruso había entrado a la vivienda y le había disparado a su esposa. A los agentes de la policía les explicó que él dormía en el sofá o en la habitación de sus hijas por una fuerte tos, cuando escuchó un disparo y vio la puerta lateral del garaje abierta. Las dos niñas de 9 y 11 años estaban durmiendo en una habitación contigua al momento del crimen. Lea también Feminicidio en Antioquia: un hombre de 78 años asesinó a su pareja de 70 con un martillo y murió al intentar huir Actualmente, este caso se desarrolla en el condado de Ohio y Caleb enfrenta cargos de presunto asesinato agravado, homicidio, agresión grave, manipulación de pruebas e intimidación de testigos. Él se declaró no culpable, por lo que permanece preso bajo fianza de 3,5 millones de dólares. En caso de ser hallado culpable, enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional. En medio del juicio y de las evidencias recolectadas, la Fiscalía ha presentado 107.000 mensajes de texto recopilados en 34 cuadernos rojos, producto de un intercambio entre Caleb y quien era su amante, Alleigha Botner. Con 24 años, conoció al exparticipante de American Idol en el 2022 en la iglesia donde estaba realizando una pasantía. Alleigha y Caleb sostuvieron una relación extramatrimonial desde mayo de 2024 hasta inicios del 2026. En la amplia lista de mensajes que él le enviaba a quien era su amante a través de plataformas como iMessage, WhatsApp y GroupMe, el hombre de 40 años se habría referido de forma despectiva a su esposa.

“Si pudiera matarla literalmente y no ir al infierno, lo haría sin pensarlo dos veces. Así de oscuros y llenos de odio son mis sentimientos”, dice un mensaje del 16 de mayo del 2025. “Anoche estuve despierto hasta las 4:00 de la mañana llorando, pensando literalmente en cómo matarla sin ir a la cárcel”, es lo que por ejemplo Caleb le escribió a Alleigha en agosto de 2025. Los mensajes fueron más allá y empezó a involucrar a las dos hijas del matrimonio de Caleb y Ashley. Él manifestaba estar dispuesto a dejarlas atrás con tal de mantener su romance extramatrimonial. “Lo que estoy dispuesto a sacrificar son mis hijas, un cuarto de millón de dólares, un trabajo con salario, un lugar para vivir, posiblemente una iglesia en la que sirvo”, y “dejar a la idiota significa arruinar la vida de mis hijas y aun así lo haré”, fueron algunos de los recados enviados a Botner. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Junto a estos mensajes, un perito investigador determinó que los daños en la puerta del garaje no eran compatibles con un robo real y que la escena fue manipulada deliberadamente. También, en la noche del crimen, la consola central de la camioneta de Caleb estaba abierta y no se halló su pistola 9mm que solía guardar allí. Con estas evidencias, la Fiscalía ha sostenido que los mensajes constituyen la prueba del móvil y la premeditación para eliminar a su esposa. Adicional, Alleigha Botner, testificó durante dos días en el estrado, admitió haber borrado mensajes e inicialmente mentido al FBI por temor. “Lo odio... porque creo que asesinó a su esposa”, sentenció. Siga leyendo | Colombiana fue asesinada por su expareja en Estados Unidos: su familia pide ayuda Preguntas y respuestas