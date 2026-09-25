Exparticipante de reality es juzgado por asesinato de su esposa: Hay miles de mensajes con su amante deseando su muerte

Caleb Flynn, estrella del programa American Idol contó con entusiasmo cómo su esposa, Ashley, lo había motivado para que ingresara al programa de talento y participara. Actualmente es señalado como el principal sospechoso de su asesinato y los mensajes a su amante serían una evidencia clave.
“Amo a mi esposa más que a nada [...] Es muy, muy guapa, simplemente... ¡Guau, la amo!”, fue lo que dijo Caleb en el año 2013 cuando participaba de la duodécima (12°) temporada del programa destinado a encontrar talentos musicales en Estados Unidos. Actualmente tiene 40 años, se desempeña como líder de alabanza en su iglesia y llevaba 16 años de casado con Ashley Flynn.