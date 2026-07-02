Todo lo que se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: seguridad, invitados y ceremonia

A pocas horas del que sería uno de los matrimonios más mediáticos del mundo del entretenimiento, nuevos detalles revelan cómo se desarrollaría la boda entre la cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los preparativos, medios estadounidenses como TMZ, NBC New York y ABC News han divulgado información sobre la logística, la seguridad y la lista de invitados. Según las versiones conocidas, el evento se desarrollaría durante dos días. Este 2 de julio estaría programada una reunión privada o cena de ensayo con cerca de 100 invitados, mientras que el 3 de julio se celebraría la ceremonia de matrimonio y, posteriormente, una gran recepción en el Madison Square Garden, donde se espera la asistencia de unas 1.000 personas. De acuerdo con ABC News, el cóctel comenzaría hacia las 4:00 de la tarde y la celebración se extendería hasta las 4:00 de la madrugada. Uno de los mayores misterios sigue siendo el lugar donde se realizará el intercambio de votos. Aunque durante semanas se especuló que todo ocurriría en el Madison Square Garden, las filtraciones indican que ese recinto albergaría únicamente la recepción, mientras que la ceremonia tendría lugar en otra ubicación mantenida bajo estricta reserva. Incluso los invitados habrían recibido únicamente la instrucción de permanecer en Nueva York durante el 2 y el 3 de julio, sin conocer previamente el sitio exacto del enlace.

El hermetismo también ha marcado las invitaciones. TMZ aseguró que muchas fueron realizadas por teléfono y que las impresas incluyen marcas de agua para identificar cualquier filtración. Lea aquí: Esta es la millonaria fortuna que pagaría Taylor Swift por casarse en el Madison Square Garden La expectativa también crece por el amplio dispositivo de seguridad desplegado alrededor del evento. En los alrededores del Madison Square Garden se ha observado una fuerte presencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), efectivos de la Guardia Nacional y miembros del Ejército estadounidense, mientras que el edificio donde se hospeda Taylor Swift también permanece bajo vigilancia policial. Las especulaciones aumentaron luego de que NBC New York captara a un agente del NYPD sosteniendo un cuadernillo con la inscripción “Taylor Swift & Travis Kelce Wedding”, lo que alimentó las versiones sobre la coordinación de un operativo especial para el evento.

En cuanto a los asistentes, medios estadounidenses aseguraron que entre los invitados figuran el ala cerrada de los San Francisco 49ers George Kittle y su esposa Claire, el cantante Benson Boone, el artista Sombr, la modelo Karlie Kloss y varios jugadores de los New York Knicks, entre ellos Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. En contraste, publicaciones especializadas sostienen que la actriz Blake Lively no habría sido invitada. Otro de los aspectos que genera expectativa es el vestuario de la cantante. TMZ afirmó que Taylor luciría varios vestidos diseñados exclusivamente por Laura Kim y Fernando García, directores creativos de Monse y antiguos responsables creativos de Oscar de la Renta, quienes ya colaboraron con la artista durante la gira The Eras Tour. Conozca: Taylor Swift y Travis Kelce preparan una boda de dos días en el Madison Square Garden: esto se sabe La recepción también promete una producción de gran escala. En los últimos días han ingresado al Madison Square Garden estructuras que incluyen un castillo, escaleras blancas, un gazebo y un enorme escenario donde, según las filtraciones, podrían presentarse artistas como Stevie Nicks, Tim McGraw e incluso Paul McCartney, aunque ninguna de estas actuaciones ha sido confirmada oficialmente.

Uno de los invitados consultados por TMZ aseguró que el cóctel previo al banquete comenzaría hacia las 4:00 de la tarde, aunque evitó revelar la ubicación exacta de la ceremonia. La misma fuente afirmó haber recibido una invitación física al enlace, aunque prefirió no mostrarla.