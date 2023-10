En medio de una escena desgarradora en la que actriz aparece llorando, hace una importante petición: “Pido por favor que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos. No deseo hablar esto con ningún medio de comunicación. Es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá”.

Patiño contó que cuando supo que su exesposo murió se encontraba en Miami, Estados Unidos, donde aún permanece. “Lamento mucho lo sucedido. No sé de dónde vino. No sé qué pudo haber pasado”.

Sin embargo, también hizo una contundente declaración: “No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”.

La actriz puntualizó que todo lo manejará a través de la firma de abogados DE LA ESPRIELLA LAWYERS, que asumiría su vocería para resguardar la privacidad y bienestar de sus dos hijos menores de edad.

Precisamente, esa firma comunicó “dado el carácter público de este caso”, la actriz “se abstendrá de referirse a los medios de comunicación, comunicándose exclusivamente a través de su abogado, Mauricio Maestre”.