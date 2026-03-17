Anne Hathaway contó cómo se preparó para los Óscar: reveló sus trucos de belleza, cantó Rosalía y habló en español

Durante la temporada de premios, uno de los temas más discutidos son los looks de las celebridades en la alfombra roja. Además del diseñador que está detrás de los trajes, muchas de ellas suelen compartir detalles sobre su preparación para estos eventos. En el caso de los Premios Óscar, Anne Hathaway fue una de las que documentó paso a paso lo que hizo horas antes de asistir a la ceremonia.
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En un video publicado este lunes en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 40 millones de seguidores, la actriz mostró cómo fue el proceso de maquillaje y vestuario para la noche más importante de la industria del cine.
Este domingo, en el Dolby Theatre, Hathaway asistió con un vestido negro con estampado de flores e incrustaciones de cristales, firmado por Valentino. Pero horas antes de ser elogiada como una de las mejor vestidas de la noche, la actriz se preparó junto a un equipo de estilistas de primera categoría.