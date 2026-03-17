Anne Hathaway contó cómo se preparó para los Óscar: reveló sus trucos de belleza, cantó Rosalía y habló en español

Durante la temporada de premios, uno de los temas más discutidos son los looks de las celebridades en la alfombra roja. Además del diseñador que está detrás de los trajes, muchas de ellas suelen compartir detalles sobre su preparación para estos eventos. En el caso de los Premios Óscar, Anne Hathaway fue una de las que documentó paso a paso lo que hizo horas antes de asistir a la ceremonia. Lea: Todavía tiene tiempo: Dónde ver las películas ganadoras del Óscar en Colombia En un video publicado este lunes en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 40 millones de seguidores, la actriz mostró cómo fue el proceso de maquillaje y vestuario para la noche más importante de la industria del cine. Este domingo, en el Dolby Theatre, Hathaway asistió con un vestido negro con estampado de flores e incrustaciones de cristales, firmado por Valentino. Pero horas antes de ser elogiada como una de las mejor vestidas de la noche, la actriz se preparó junto a un equipo de estilistas de primera categoría.

La grabación compartida por Hathaway está acompañada por Saoko, uno de los éxitos más reconocidos de la cantante española Rosalía. En el video, la actriz mostró cómo la maquillaron y peinaron y, de paso, reveló uno de sus trucos de belleza. Allí enseña que, para brindar la ilusión de un “lifting” facial natural, su peluquero le hace dos trenzas pequeñas a cada lado y las ata en la parte de atrás para generar tensión. El encargado del cabello de Anne para los Óscar 2026 fue Orlando Pita, el reconocido peluquero neoyorquino con raíces latinas que ha trabajado con otras celebridades como Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Kate Winslet y Natalie Portman. Al final del video, cuando Hathaway ya está lista para salir a los premios, le da las gracias a todo el equipo que se encargó de prepararla. “Yo me transformo”, dijo Anne entre risas, citando la canción de Rosalía.

En la ceremonia, Hathaway subió al escenario junto al ícono de la moda, la directora global de contenidos de Condé Nast, Anna Wintour, para anunciar los ganadores de las categorías Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. La aparición de ambas fue un guiño al estreno de El diablo viste a la moda 2, que regresará 20 años después de su primera parte el próximo 1 de mayo de 2026. En esta película, Hathaway interpreta a Andy Sachs, asistente de Miranda Priestley, editora en jefe de la revista de moda Runway, una versión ficticia de Vogue. Este último personaje, interpretado por Meryl Streep, está inspirado en Wintour.