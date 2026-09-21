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Paramount supera último obstáculo para su megafusión con Warner Bros. tras acuerdo con estados de EE. UU.

Entre las condiciones del acuerdo están la creación de juntas editoriales independientes para CBS News y CNN, además de una posible multa económica si Paramount no estrena al menos 30 películas en cines al año, de acuerdo con Bloomberg.

  • Paramount logra acuerdo con estados de EEUU para su megafusión con Warner Bros. FOTOS: GETTY - AFP
    Paramount logra acuerdo con estados de EEUU para su megafusión con Warner Bros. FOTOS: GETTY - AFP
Agencia AFP
hace 24 minutos
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Paramount alcanzó un acuerdo con un grupo de estados estadounidenses que buscaban bloquear la fusión con Warner Bros. Discovery, informaron medios de ese país el lunes. La fusión crearía un imperio en Hollywood de televisión, medios y cine.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia ultramillonaria tiene lazos con el presidente Donald Trump, ganó una guerra de ofertas con Netflix en febrero por el control de una serie de activos, incluidos Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

Lea también: ¡Ya es un hecho! Paramount comprará Warner Bros tras un acuerdo de 110.000 millones de dólares

La administración aprobó el acuerdo en junio sin demandar cambios en el modelo de negocio. Pero 12 estados presentaron una demanda para bloquear la transacción.

California dirigió el proceso, al que se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, todos gobernados por demócratas.

En su queja, aseguraban que la compañía fusionada tendría el control de alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en salas de cine y un porcentaje similar de la concesión de licencias para canales de televisión por cable.

Opositores en la industria del cine aseguraron que la fusión eliminaría puestos de trabajo en Hollywood, actualmente bajo presión, y reduciría el número de películas producidas al año. Y grupos de medios temían que la independencia de CNN estuviera en riesgo.

Paramount amenazó con mudarse de California si el fiscal general estatal, Rob Bonta, no negociaba el fin de la demanda. Abogados de los estados trabajaron durante la noche en el acuerdo, dijo Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Cuatro estados (Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota) se habían resistido al acuerdo, pero concluyeron que seguir el proceso sin California no justificaba los gastos, agregó Bloomberg.

Dichos estados lograron juntas editoriales independientes para CBS News y CNN. Además, en los términos se incluiría una multa económica si Paramount no estrena 30 películas en cines al año, según Bloomberg. La Unión Europea dio luz verde a la fusión luego de conseguir ciertas concesiones por parte de Paramount.

Paramount y las oficinas de los fiscales generales de California y Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Se espera que el lunes haya un anuncio formal del trato.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué estados de Estados Unidos demandaron para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery?
Doce estados presentaron la demanda: California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington. California lideró el proceso.
¿Por qué los estados de Estados Unidos intentaban bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery?
Los estados argumentaban que la operación podía concentrar demasiado poder en el mercado audiovisual. Según su demanda, la empresa fusionada controlaría alrededor del 27 % de la distribución de películas estrenadas en salas de cine y un porcentaje similar de las licencias para canales de televisión por cable.
¿Qué empresas y plataformas quedarían bajo el control de Paramount tras la fusión con Warner Bros. Discovery?
La operación incluye activos de Warner Bros. Discovery como Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max, según la información publicada sobre el acuerdo.

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