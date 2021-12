Acusan al actor Chris Noth, de Sex and the City, de agresión sexual

Dos mujeres acusaron este jueves al actor Chris Noth, que da vida al personaje de Mr. Big, en la popular serie Sex and the City, de cometer una agresión sexual.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, las denunciantes, que usaron los seudónimos de Zoe (de 40 años) y Lily (de 31), acudieron ante ese medio especializado en entretenimiento por separado y con meses de diferencia para denunciar públicamente al actor de 67 años.

Ambos casos de abuso sexual sucedieron en Los Ángeles, en 2004 y 2015. Las mujeres decidieron hacer público el tema, tras el regreso de la serie a la plataforma HBO Max.

“Ver que estaba retomando su papel en Sex and the City hizo que me despertara algo”, dijo Zoe. “Durante tantos años, lo enterré”. Añadió que decidió que era hora de “intentar hacer público quién es”, referencia la publicación.

Noth ha negado las afirmaciones, calificándolas de “categóricamente falsas”. Dijo, de acuerdo con The Hollywood Reporter, que “estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días -no siempre significa no- esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”.