Mujeres en Colombia lideran preferencia por trabajo flexible: 86 % opta por esquemas híbridos o remotos

El trabajo flexible no fue solo una tendencia global, sino una preferencia latente por las colombiana. De acuerdo con un estudio de WeWork y Michael Page, el 86 % de las mujeres y personas diversas del país prefiere modalidades híbridas o remotas, frente al 74 % de los hombres, evidenciando una brecha de género en la forma de concebir el empleo.
“El trabajo flexible no solo responde a temas de movilidad o de organización del tiempo, sino que transforma vidas al abrir oportunidades reales de participación laboral, especialmente para quienes asumen mayores responsabilidades en el hogar”, afirmó Nicolás Sánchez, Head of Sales de WeWork para Colombia y Perú.
