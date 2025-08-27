Ciencia explicó cuál es la mejor hora para presentar un examen laboral o una entrevista de trabajo

Las pruebas de conocimiento y las entrevistas suelen ser decisivas en el mundo del empleo. Por ende, un buen resultado marca el inicio de una carrera profesional o la llegada a un nuevo puesto, mientras que un mal desempeño puede cerrar oportunidades.
Aunque la preparación y la experiencia son factores determinantes, la ciencia encontró que la hora del día en que se presentan estas evaluaciones también puede influir en los resultados.
