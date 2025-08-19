Hamburguesas el Corral requiere talento en Medellín y Bogotá para su área operativa; así puede aplicar

Si está buscando empleo en Bogotá, Medellín y en el área metropolitana, esta puede ser su oportunidad. Hamburguesas El Corral, una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del país, anunció la apertura de vacantes para reforzar su equipo en el área operativa.
Los perfiles disponibles son principalmente para Operario de Hamburguesas y Domiciliarios, puestos importantes en el funcionamiento de sus restaurantes.
