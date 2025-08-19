¡Trabajo sí hay! 14.874 vacantes laborales en ventas, salud y manufactura en Medellín

El mercado laboral en Medellín sigue moviéndose con fuerza. Actualmente, hay 14.874 vacantes abiertas en sectores clave como ventas, servicio al cliente, salud, producción, operarios y manufactura, una oportunidad inmejorable para quienes buscan trabajo con estabilidad en medio una situación de desocupación que aún afecta a más de 2,2 millones de colombianos en el país, según el Dane.
De acuerdo con la información disponible en la plataforma Magneto Empleos, las empresas ofrecen diferentes modalidades de contratación, siendo el contrato indefinido (5.800 ofertas) el más común, seguido por el contrato a término fijo (4.300) y obra o labor (3.700).
Esto significa que, aunque la mayoría de vacantes están pensadas para dar estabilidad a los trabajadores, también hay oportunidades para quienes buscan empleos de menor duración o vinculados a proyectos específicos.