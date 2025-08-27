x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Sin trabajo? Conozca los más de 60 empleos que ofrece Colgas en diferentes áreas

La compañía, reconocida en el sector energético, busca talento en áreas como administración, logística, ventas y producción. Algunas de las ofertas no requieren experiencia y se pueden aplicar a través de Magneto.

  • Colgas ofrece cerca de 60 oportunidades laborales en distintas áreas, con opciones presenciales e híbridas, y vacantes que no exigen experiencia previa. FOTO: GETTY
    Colgas ofrece cerca de 60 oportunidades laborales en distintas áreas, con opciones presenciales e híbridas, y vacantes que no exigen experiencia previa. FOTO: GETTY
  • Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en Administración y oficina; Bodega, logística y transporte; Ventas; y Producción y manufactura. FOTO: CORTESÍA
    Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en Administración y oficina; Bodega, logística y transporte; Ventas; y Producción y manufactura. FOTO: CORTESÍA
hace 6 horas
bookmark

La compañía Colgas anunció la apertura de cerca de 60 oportunidades laborales en varias ciudades del país, dirigidas a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia.

Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en Administración y oficina; Bodega, logística y transporte; Ventas; y Producción y manufactura.

Aunque la mayoría de los cargos son de carácter presencial, algunas posiciones cuentan con la modalidad híbrida, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan mayor flexibilidad.

Lea más: Empresas que están contratando en trabajo híbrido; paso a paso para postularse

¿Por qué aplicar a estas ofertas de Colgas?

Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en Administración y oficina; Bodega, logística y transporte; Ventas; y Producción y manufactura. FOTO: CORTESÍA
Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en Administración y oficina; Bodega, logística y transporte; Ventas; y Producción y manufactura. FOTO: CORTESÍA

Uno de los aspectos destacados es que varias de las ofertas no requieren experiencia previa o piden menos de un año, lo que abre la puerta a jóvenes recién egresados o a quienes buscan su primera oportunidad laboral formal.

Desde la empresa se destaca el propósito de las contrataciones: “En Colgas nos enorgullece ser parte de una misión tan significativa. Estamos comprometidos a proporcionar una alternativa de energía limpia y segura, a través de un servicio eficiente y oportuno. Nuestro trabajo no solo mejora la calidad de vida de los clientes, sino que también contribuye al bienestar de toda la comunidad. ¡Si buscas un futuro prometedor, estás en el lugar adecuado!”.

Le puede interesar: Empléese ahora mismo: Seguridad Superior abrió más de 140 vacantes en Bogotá y Medellín

Oportunidades de empleo en Colgas

Jefe de diseño y construcción de proyectos Energéticos

Requisitos:

- Profesional en Ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, electromecánica, mecatrónica, o carreras afines, facultado legalmente para firma de planos eléctricos con posgrado en Especialización en gestión o formulación de proyectos, ingeniería eléctrica, energía, u otras relacionadas al área o cargo.

- 5 años de experiencia en Gestión y formulación de proyectos del sector eléctrico o energético.

- Manejo, administración y desarrollo de personal técnico y de obra. Administración de indicadores de gestión técnica, cronogramas de obra, APUs,

- 3 años en Diseño, simulación, construcción, operación, mantenimiento, y monitoreo de sistemas fotovoltaicos. Manejo de personal técnico.

- Conocimiento de equipos, materiales y proveedores. Experiencia en diseño y construcción de proyectos mayores a 500 kWp. Firma, revisión o aprobación de planos eléctricos.

Responsabilidades:

Liderar el diseño y construcción de sistemas de generación de energía eléctrica con base en tecnologías renovables no convencionales y gases de bajas emisiones, garantizando la mejor alternativa técnica y económica según la necesidades de los clientes, la normatividad vigente y las políticas de la compañía, con el objetivo de crecer la unidad de negocio de energía eléctrica de manera rentable y sostenible, y posicionar la empresa como líder en soluciones de bajas emisiones y transición energética.

Aplique aquí.

Agile Coach

Salario: $ 6.400.000.

Responsabilidades:

- Coaching a Product Owners, Product Managers y Scrum Masters.

- Formación en ceremonias ágiles y herramientas de Discovery & Delivery.

- Promoción de la autogestión, autoaprendizaje y mejora continua.

- Gestión de personas: selección, inducción, formación y desarrollo.

- Participación activa en iniciativas de bienestar y seguridad laboral.

Requisitos:

- Profesional en carreras administrativas o afines.

- Más de 5 años de experiencia como Scrum Master o Product Owner.

- Certificación como Scrum Master.

- Conocimientos avanzados en JIRA y gestión de proyectos ágiles.

Postúlese acá.

Conductor Vendedor Cali o Yumbo

Salario: $ 1.708.200 a $ 1.900.000.

Requisitos:

- Licencia de conducción vigente: C1 sin comparendos o con acuerdo de pago.

- Experiencia mínima de 2 años en conducción de vehículos comerciales o en el sector de distribución de mer-cancía, así como manejo de dinero y conocimiento en zonas (Cali + Yumbo).

- Deseable habilidades comerciales y gran servicio al cliente.

- Escolaridad mínima bachiller.

Envíe la hoja de vida acá.

Agente de experiencia al cliente Bogotá y Medellín

Salario: $ 1.708.000.

Responsabilidades:

- Identificar, gestionar y brindar asesoría a nuestros clientes ofreciendo diferentes alternativas de solución, generando en cada punto de contacto una experiencia positiva.

- Garantizar el correcto registro de la información entregada por nuestros clientes, logrando capturar datos con valor con los cuales se cumpla con la normatividad vigente para tal fin y estándares definidos por la compañía.

- Atender, gestionar, y resolver las necesidades de los clientes a través de los diferentes canales de comunicación definidos por la compañía.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 1 año de experiencia en áreas de call center.

- Escolaridad mínima Técnica en áreas administrativas o afines

¿Cómo aplicar a las vacantes de Colgas?

Los interesados pueden consultar las ofertas y postularse a través de Magneto Empleos, la plataforma de reclutamiento digital. Allí es posible filtrar por área de interés, ubicación y modalidad de trabajo, además de cargar la hoja de vida para aplicar directamente.

Conozca también: Ofertas laborales en Bogotá con salarios de hasta 15 millones de pesos

Temas recomendados

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida