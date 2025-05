La labor del Centro de Empleo para la Industria Digital de Comfama brindando formación y empleo a los jóvenes

“ Nos dimos cuenta de que hay un déficit de talento impresionante. Las empresas necesitan personas con habilidades específicas, pero muchas veces los perfiles junior no están lo suficientemente preparados para asumir esos retos”, explica Laura Pineda, responsable de Comunidad en Comfama.

Entre los cientos de jóvenes que han pasado por el centro, la historia de Karla Cruz destaca por su pasión por la animación. Desde pequeña, supo que quería dedicarse a este arte. “Siempre me encantó dibujar. Mis papás me apoyaron mucho y me compraron una tableta gráfica cuando era adolescente. Ahí empecé a explorar el mundo de la animación 2D”, recuerda.