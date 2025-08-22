Popular cadena de retail colombiana anunció la apertura de vacantes para temporada de fin de año, ¿cómo postularse?

Alkomprar, una de las cadenas retail más reconocidas en Colombia en el sector de electrodomésticos, tecnología y motocicletas, anunció la apertura de vacantes temporales para la temporada de fin de año en distintas regiones del país.
La convocatoria incluye cargos como:
- Asesor comercial de crédito.
- Asesor comercial de electrodomésticos.
- Asesor comercial de automotores.
- Cajero asesor de servicio.
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar de seguridad.
- Asesor de experiencia del cliente.
Según explicó la compañía, estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con trayectoria laboral como a quienes buscan su primer empleo formal.
Le puede interesar: Profesionales bilingües tienen más de 600 oportunidades laborales en Colombia