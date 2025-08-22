Popular cadena de retail colombiana anunció la apertura de vacantes para temporada de fin de año, ¿cómo postularse?

¿Por qué ser parte del equipo de Alkomprar?

La empresa, fundada en Medellín, anunció vacantes a nivel nacional para atender la alta demanda de la temporada decembrina. FOTO: GETTY

Desde su fundación en Medellín, Alkomprar ha crecido hasta llegar a más de 930 municipios en todo el país. Con más de dos décadas de trayectoria, la empresa se ha consolidado como un actor clave en el acceso a productos tecnológicos y de consumo masivo. La directora de Mercadeo, Natalia Aguirre, señaló en diálogo con El Colombiano: “Alkomprar es más que una compañía que comercializa productos de tecnología. Desde hace 21 años hemos acompañado a los colombianos en su cotidianidad, fomentando el desarrollo y facilitando el ingreso de marcas que anteriormente no llegaban a municipios apartados del país. Hemos permitido que cada vez más personas hagan realidad el sueño de tener su primer celular, computador, televisor u otro dispositivo”. Lea más: Trabajo estable: Avista Colombia tiene más de 50 oportunidades de empleo en atención al cliente, ventas y mercadeo

Un motor de empleo y desarrollo en el país

De acuerdo con Alkomprar, su apuesta no se limita únicamente a la expansión comercial. La compañía ha buscado consolidarse como un empleador que promueve el trabajo colaborativo, la superación de desafíos y un ambiente laboral positivo, elementos que, en palabras de la empresa, fortalecen su rol como motor de desarrollo en Colombia.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Alkomprar?