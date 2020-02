Carrera a la excelencia

“Fue mi primera competencia en mayores. Pasé de hacer 10 a 20 km y, para sorpresa de la delegación, fui la mejor colombiana en la prueba (puesto 31 entre 60 competidoras) y hasta la fecha sigue siendo mío el mejor registro olímpico del país –1:33.21–”, expone. En Río-2016 ocupó la misma posición y mantuvo la marca; sin embargo, sintió que no avanzó y decidió hacer un sacrificio más: radicarse en Bogotá.

“Siempre digo que mi carrera ha sido bendecida. Vengo de una familia muy religiosa y cada paso, cada cosa buena que me ocurre, la relaciono con mi fe en Dios”, expresa esta mujer de 26 años que empezó compitiendo en pruebas de fondo, pero que tras un ejercicio de imitación se decantó por la marcha.

Once años después que arribara y pisara la pista de atletismo Alfonso Galvis de la unidad deportiva Atanasio Girardot, Sandra, la primera colombiana en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (el pasado marzo de 2019), haciendo la retrospectiva de cómo llegó a la marcha atlética, agradece la obstinación con la que el padre Jhonatan, ahora uno de sus grandes amigos, la inclinó por el alto rendimiento.

Su primera competencia oficial con el club de Atletismo Bello, al que siempre ha pertenecido, fue un clasificatorio a los Juegos Departamentales en los que logró el paso a la final en Santa Rosa de Osos, y en los que luego ganó. Ese fue el punto de partida de la victoriosa historia de la deportista representando a una región que no era la suya y que la acogió como una antioqueña más.

Para entonces y con 14 años de edad, ella cruzó la meta de primera. De inmediato, el párroco, además de licenciado en Educación Física, la persuadió para que empezara a entrenar atletismo, aunque la propuesta no le interesó.

Hay que ser equilibrista con el tiempo: estudia Medicina en la U. de A., comenzó a alzar pesas para complementar el rugby y este año se proyecta para los Juegos Universitarios Nacionales. En rugby, la meta no es menos ambiciosa: avanzar en su proceso competitivo para ganar, con su equipo, las paradas nacionales. “Y, además, espero llegar a las selecciones de Antioquia y Colombia”. Y en natación, ha conquistado ya varios campeonatos con Makos. En piscinas de entre 3,5 y 5 metros de profundidad, Elena sumerge la careta cada tarde, en entrenamientos de una o dos horas. Quiere ganar y dice que, para ambas disciplinas, hay tiempo, un cuerpo y una mente capaz de desafiar cualquier esquema. Es sinónimo de superación.

No obstante, a 19 años de edad, cuando se lesionó la columna, llegó el rugby subacuático como una forma de terapia. En el Club Makos, al que se vinculó, comprobó que su cuerpo era capaz de aguantar la respiración durante 30 segundos o más y empujar el balón hacia las canastas. Un amor, dice, del que no pudo librarse.

Cuando levantó sus primeras pesas lo que hubo, antes que nada, fue miedo. La pesista Yenny Sinisterra, de 19 años, recuerda que de niña su mamá la llevó a los entrenamientos en el gimnasio de Tuluá.

No le gustó: había que llevar el cuerpo al límite, aprender a sortear el dolor y las lesiones, una serie de frustraciones que pueden ser tan personales como solitarias.

Sintió, entonces, que no podía, además porque en las jornadas de preparación, durante esos años, había cinco niños y ella era la única mujer, lo que le parecía un mal presagio. “Yo decía: no, no puedo, porque esto es de hombres”, recuerda. Tuvo, sin embargo, la luz y compañía de su entrenador, quien le insistió para que siguiera practicando y le mostró fotografías de otras mujeres como ella que, levantando pesas, representaron a Colombia.

Yenny se vio reflejada, ahí sí, en esas imágenes y, tras meses de trabajo, no tardó en figurar segunda en un certamen departamental. Hoy, después de superarse, su historia cuenta grandes triunfos. En octubre del año pasado ganó oro en el Mundial juvenil en Fiji, en los 55 kilogramos, logro que le permite pensar en que en los Olímpicos de Tokio puede subir al podio. A las niñas que levantan pesas les brinda aliento: “Hay que luchen y tomar las cosas con calma. Aún con las caídas, es un deporte que da muchas oportunidades”.