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Yuberjen Martínez noqueó a Ángel Bethancourt y es campeón Latino Mosca

El antioqueño ganó en el octavo asalto el certamen avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Panamá.

  • El boxeador colombiano Yuberjen Martínez se coronó campeón Latino de la OMB en Panamá tras noquear a Ángel Bethancourt, en el octavo asalto. FOTO PANTALLAZO
    El boxeador colombiano Yuberjen Martínez se coronó campeón Latino de la OMB en Panamá tras noquear a Ángel Bethancourt, en el octavo asalto. FOTO PANTALLAZO
hace 4 horas
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El boxeador antioqueño Yuberjen ‘Tremendo’ Martínez, quien fue medallista olímpico de plata en Río de Janeiro, logró otro paso importante en su carrera, esta vez como pugilista profesional, y venció a Ángel Bethancourt por nocaut para convertirse en el campeón Latino de la categoría Mosca.

La pelea organizada y avalada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se desarrolló en Panamá y allí el antioqueño ganó por nocaut en el octavo asalto para quedarse con el triunfo y la corona del título Latino Mosca de la OMB.

Desde el primer asalto, Yuberjen salió decidido a buscar la victoria, con una estrategia ofensiva que no le permitió respiro a su rival, Ángel Bethancourt, quien sintió cada uno de los golpes atestados por el antioqueño.

Betancourt intentó responder frente a su público, animado por los aficionados que lo respaldaban, pero no pudo contener el frenético ritmo y contundentes golpes del colombiano que mostró una faceta diferente a la que se le había visto en los duelos de ciclo olímpico para mostrarse más agresivo, inteligente y efectivo con sus golpes.

Con esta victoria, Yuberjen Martínez se lleva el cinturón latino de la OMB en la categoría Mosca y empieza con pie derecho su nueva faceta como boxeador profesional, devolviéndole al país el reconocimiento que ya tuvo con otros campeones mundiales.

Hay que recordar que, en la historia del boxeo profesional en Colombia, el país ha tenido a 40 campeones mundiales, liderados por Antonio Cervantes, Kid Pambelé pasando por figuras como Miguel Happy Lora, Rodrigo Rocky Valdez, Eliécer Julio y Fidel Basa, entre otros.

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