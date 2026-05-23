Yuberjen Martínez noqueó a Ángel Bethancourt y es campeón Latino Mosca

El boxeador antioqueño Yuberjen ‘Tremendo’ Martínez, quien fue medallista olímpico de plata en Río de Janeiro, logró otro paso importante en su carrera, esta vez como pugilista profesional, y venció a Ángel Bethancourt por nocaut para convertirse en el campeón Latino de la categoría Mosca.

La pelea organizada y avalada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se desarrolló en Panamá y allí el antioqueño ganó por nocaut en el octavo asalto para quedarse con el triunfo y la corona del título Latino Mosca de la OMB.

Desde el primer asalto, Yuberjen salió decidido a buscar la victoria, con una estrategia ofensiva que no le permitió respiro a su rival, Ángel Bethancourt, quien sintió cada uno de los golpes atestados por el antioqueño.